Los conductores pacenses que habitualmente circulan por el centro de la ciudad están de enhorabuena. Las 60 plazas de aparcamiento que el ayuntamiento había previsto en la plaza Príncipe de la Paz, entre las calles Prim y Dosma, comienzan a tomar forma.

Las obras de construcción de este aparcamiento comenzaron en la mañana de ayer y, según confirma el consistorio, tienen un plazo de ejecución de dos meses por lo que antes de que comience el mes de octubre este aparcamiento en superficie debería estar en funcionamiento.

El objetivo de estas plazas, afirmó el concejal encargado del área, Carlos Urueña, no es otro que suplir las que han desaparecido de la avenida Juan Carlos I tras la transformación de la vía en plataforma única. «Es una buena noticia, pero tendrían que haberlo hecho al revés: primero construir los aparcamientos y luego, quitar los del Juan Carlos I», afirmaba ayer Nieves Salgado, propietaria de un establecimiento de moda infantil en Santo Domingo.

Un verano no apto para coches

Inicialmente la obra estaba prevista para que comenzará en junio, como así lo confirmó Urueña, pero ha sido ahora cuando se ha firmado el acta de replanteo. Esto ha hecho que durante algo más de un mes las plazas de aparcamiento se hayan visto mermadas, con el consiguiente malestar entre los conductores. «Venimos de Murcia de turismo. Hemos estado más de una hora dando vueltas para aparcar. Al final hemos tenido que meter el coche en el parking», decían Ignacio y Paola.

Nieves asegura que este verano «está siendo especialmente malo. Yo tengo varias clientas, no una sola, que me llaman para que les prepare los paquetes. Me dicen lo que quieren y las tallas, que ya saben cuáles son porque son clientas habituales. Vienen con el coche, paran en un momentito en la puerta o a la vuelta y se lo llevan. Es un apaño, pero no suficiente: yo he perdido eso de que entren a la tienda y miren la mercancía». Para muetra, un botón: un coche aparcaba en el escaparate de su tienda, que da a la calle Santo Domingo, y de él se bajaban una mujer y una niña en dirección al establecimiento. «Me paro aquí porque es lo más rápido, aparcar aquí es imposible así que, como solo vengo a hacer un recado, aparco aquí un momentito», decía Juan Antonio Marcos, el conductor de ese vehículo. «60 plazas de aparcamiento están bien, pero son pocas», remataba.

Joaquín Sancha, comerciante y vecino de la zona, celebra la construcción del aparcamiento y la difine como «maravillosa, aunque son muy pocas. Bienvenidas son, claro, pero son insuficientes». Su establecimiento está ubicado en la calle Menacho. «Sufro mucho lo que me dicen mis clientes. Sería más fácil venir hasta aquí si se aparcara mejor. Yo viejo mucho y veo que en otras ciudades los centros son poco accesibles para los coches también, pero nuestro centro comercial ahora mismo no está para andar con experimentos: cuanto más lo ayudemos, mejor».

Claudia Suárez caminaba entre una nube de polvo en la mañana de ayer por la calle Santo Domingo. A pesar de la incomodidad, esta vecina de Badajoz no podía más que celebrar la llegada de las plazas aunque coincidía los demás en el término «pocas». Ella apuntaba a la falta de facilidades para dejar el coche como una de las causas principales del bajón del centro comercial Menacho. «Es normal que la gente prefiera ir al Faro, allí se aparca gratis. Por eso está muriendo el centro. Antes no quedaba más remedio que venir pero ahora que se puede elegir, ¿por qué alguien va a dar vueltas gastando gasolina o pagar por aparcar?», remataba. «Si la gente pudiera aparcar más fácilmente se le daría más vida al centro y se beneficiaría el comercio», concluía Juan Ángel Rubio, que ayer aparcaba su coche en la plaza privada de un amigo.

Así será el aparcamiento

Este conjunto de plazas, dotado con un presupuesto de 50.000 euros, está planteado en superficie por lo que las obras consistirán en retirar la tierra, echar zahorra, aglomerar y señalizar los aparcamientos. También se hará nuevo acerado en la parte más próxima a la calle Santo Domingo.

En el tramo entre la calle Dosma y la propia Príncipe de la Paz las plazas estarán ubicadas en batería. En la propia plaza, al contrario, se distribuirán ya en batería en la parte central, frontal y laterales, de tal manera que la distribución sirva para aprovechar el terreno al máximo. Según estaba previsto inicialmente, el espacio que quede libre una vez terminado el edificio que se está construyendo actualmente en esa misma plaza se destinará a la creación de una zona verde con árboles y juegos infantiles. La salida a la calle de la plaza está prevista en dirección a la calle Prim.