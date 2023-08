Espectacular incendio de un trailer de más de 12 metros estacionado cargado con tapas de plástico en el polígono industrial El Nevero de Badajoz. Por causas que aún se desconocen, un trailer perteneciente a trasnportes Noriega ha salido ardiendo esta tarde en la calle Nevero 12, a las siete de la tarde junto al concesionario Serrasan Motor. El origen del fuego, según el jefe de guardia del parque de bomberos ha tenido lugar en el interior de la carga. El conductor se ha dado cuenta del fuego a través de los espejos retrovisores y ha intentado apagarlo con la ayuda de un extintor, aunque no ha sido capaz. La gran columna de humo es visible desde prácticamente toda la ciudad.

Al lugar de los hechos se ha desplazado una dotación de cuatro camiones y 10 bomberos pertenecientes al parque municipal de Badajoz. Según fuentes municipales el incendio ya está controlado. Las llamas han calcinado por completo el remolque del trailer, aunque se ha salvado la cabina.

Según ha afirmado el jefe de guardia de los bomberos, «la prioridad era frenar la propagación de las llamas para que no afectaran a una nave anexa» al lugar donde se ha producido el incendio. Gracias a la rápida actuación y a la cercanía del parque, el fuego no ha causado daños más graves. Sin embargo, sí ha afectado a un vehículo particular estacionado en el interior del recinto junto a las placas solares y el aire acondicionado de la nave anexa.

El incendio no ha causado heridos y a la zona, además de los bomberos, se han desplazado varias patrullas de Policia Local y Nacional que han cortado la vÍa al paso de vehiculos para facilitar las labores de extinción.