David ya no tiene un sueño. No lo tiene porque lo ha cumplido, de eso se ha encargado el proyecto ‘Sonrisas hasta la médula’.

Este pacense de 10 años tiene síndrome de Down, ha superado una leucemia y también ha sido el encargado de estrenar esta iniciativa de la Asociación de Donantes de Médula Ósea (ADMO) a través de la que pretende cumplir los 101 deseos de los niños y jóvenes de la asociación. «Se me ocurrió cuando, en una de nuestras reuniones, observé a una familia muy bajita de moral. Es que esto es muy duro. Yo se que no es un proyecto novedoso, hay fundaciones que se dedican a lo mismo, pero nosotros lo vamos a hacer con nuestros niños», dice Celia Lucas, miembro de la asociación, madre de un niño que también pasó por una leucemia y, ahora, hada madrina por méritos propios.

Que David conociera a Manuel Carrasco no fue fácil. Han sido meses de trabajo. «Primero conseguimos que le mandara un vídeo», cuenta Celia. Maribel, la madre de David, asegura que el pequeño lo ha visto «cientos de veces». Carrasco se comprometió a regalarle las entradas del primer concierto que hiciera cerca de Badajoz a toda la familia... y lo cumplió. Celia tenía entonces por delante ‘la misión final’.

«Fue muy difícil pero nunca perdimos la esperanza, le quitamos el ‘im’ a ‘imposible’ y lo hicimos». A las 17.00 horas del sábado recibieron un mensaje: ‘a las 19.30 horas tenéis que estar aquí’. A partir de ahí, todo se volvió muy rápido. «Primero nos recibieron en el ‘meet and greet’ y conocimos a Onofre, el hermano de Manuel y nuestro cómplice. Se ha portado fenomenal y se lo tenemos que agradecer». Pasados unos minutos apareció la estrella preguntando por el niño. «Me dijo ¡hola, amigo David!», rememora el pequeño, que también recuerda el abrazo que le dio el artista. «Fue tremendamente emocionante vivirlo, merece la pena cada minuto invertido», confirma Lucas.

Paula, hermana de David, también pudo conocer al cantante. «En casa somos todos fans. La pandemia nos estropeó un concierto suyo al que íbamos a ir juntos. Ver la cara de David y también ver a Paula disfrutar así, que desde pequeña ha vivido la enfermedad de su hermano en primer término... solo tengo palabras de agradecimiento», afirma la madre.

Ahora queda cumplir el resto de deseos, otros niños esperan. Aitana, Quevedo o Sebastián Yatra están en la lista. «No hay tiempo que perder», dice el hada madrina Celia. «Este es un proyecto para mimar a quien más se lo merece tras tanto sufrimiento».