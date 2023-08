La ola de calor ha hecho que los pacenses, de por sí habituados a las altas temperaturas, hayan tenido que claudicar y cambiar sus hábitos y rutinas para amoldarse al clima. Es por eso que no solo han sido las temperaturas las que han subido, sino que el aforo y la ocupación de las piscinas de la ciudad también lo ha hecho.

Según confirma el ayuntamiento, en esta última semana han asistido 2.941 personas a la piscina de la Granadilla y 963 a la de San Roque, lo que supone un 21% más de bañistas con respecto a la semana anterior. Ambos vasos han rozado el 100% de ocupación, algo poco usual.

José Manuel Pérez, coordinador deportivo del centro de la Granadilla, confirma estos datos aunque no se asusta fácilmente: mejor que nadie sabe que «el hecho de que venga mucha gente no es algo extraordinario». Cada año, durante los episodios críticos de calor, «la gente acude a las piscinas», por lo que «es normal que una vez al año se produzcan estas situaciones de alta ocupación».

Julio Rodríguez, recepcionista de la piscina de la Granadilla, comenta que durante estos últimos días la afluencia de público ha sido más elevada.«Uno de los días, concretamente el miércoles, hemos llegado a tener en el interior del recinto a más de 600 personas, rozando el límite de aforo». Este es de 800 personas.

Los socorristas de las instalaciones eseñalan como pico de afluencia las horas centrales del día. Carlos Gómez dice que «pasamos de tener una afluencia en la que no se llegaba a la mitad del aforo a rozar el límite de plazas». Gómez señala, eso sí, que antes de estos asfixiantes días no era tanta la afluencia como en años anteriores, aunque desconoce las causas que provocan este hecho.

Carlos Carmona vive en Sevilla, pero viene todos los años a Badajoz y está muy relacionado con la Fundación Municipal de Deportes (FMD). Reconoce que es la primera vez que acude a la piscina de La Granadilla en este verano, pero «es normal que la gente venga en masa porque el calor que ha hecho estos días ha sido insoportable». Destaca que las instalaciones están «muy cuidadas, cada año mejora más y se está muy agusto», por lo que para él, el plan de piscina municipal era principal estos días.

Cristina Guerrero, habitual usuaria de las instalaciones de la Granadilla, no piensa lo mismo y critica la poca sombra que existe en el recinto. «No puedo traer mi propia sombrilla debido a que los soportes que hay no sirven y hay días en los que tengo que darme la vuelta e irme a casa porque me quedo sin sombra». También explica que le parece «genial» que la piscina cuente con merenderos propios para no tener que comer en el césped, «pero da la casualidad de que a la hora de la merienda da el sol en todos y es imposible sentarse», lamenta.

Respecto a la afluencia, Guerrero afirma que «esta semana ha sido horrible, no se cabía». Se nota que es asidua al recinto porque conoce las costumbres del resto de bañistas. «Normalmente cuando se está mejor es por las mañanas, que es cuando viene menos gente. Ya por la tarde, a partir de la hora de comer, comienzan a llegar más familias», apostilla.

Campamentos

Las mañanas, cuando las piscinas están más tranquilas -si no coinciden con una ola de calor-, son el momento ideal para que los niños de los campamentos urbanos acudan a darse un chapuzón. Álvaro Godoy es uno de los monitores de ocio que están en la piscina de la Granadilla. Dice que se lo pasa «muy bien y aprendo mucho de los niños, es una de las mejores cosas que tiene el verano, además son todos muy buenos».

Godoy explica que cada día preparan varios juegos y una dinámica para que los niños «se diviertan» y reconoce que durante las olas de calor, el mejor lugar al que se pueden trasladar este tipo de actividades veraniegas es a las piscinas. «Sobre todo para que los niños no lo pasen mal».

Como se podría prever, durante esta semana la situación de estos campamentos ha sido «de récord», puesto que en uno de los días el aforo ha estado «casi completo. ¿Qué otra cosa iban a hacer los niños con las temperaturas que estamos teniendo?

Entre baño y baño, un libro

Hace una semanas se pusieron en marcha las bibliopiscinas, una iniciativa del ayuntamiento que según Lucas Santiago, uno de los monitores, está funcionando «la mar de bien». Estas también han experimentado un aumento de usuarios en la última semana, «todas las mesas estaban completas, incluso los padres de sumaban a las actividades junto a los niños», explica Santiago. Dichas mesas tienen incorporadas sombrillas: todo vale para protegerse de este calor.

Aparte de los talleres, entre los más pequeños «han salido muy bien» los libros infantiles que ahora tienen a ‘youtubers’ como protagonistas. Sin embargo no solo los niños hacen uso de estas instalaciones, los mayores también se acercan a la ventanilla de la bibliopiscina para recoger algunos títulos que están triunfando en el panorama nacional como por ejemplo ‘Con el amor bastaba’ de Máxim Huerta o «simplemente para leer en el periódico las noticias del día».

A pesar de esta afluencia multiplicada, la semana se ha desarrollado sin incidentes tanto en la piscina de San Roque como en la de La Granadilla. La opinión de los usuarios es unánime, «estas instalaciones siempre están para dar un respiro» a aquellos ciudadanos que por una causa u otra tengan que verse obligados a quedarse en la ciudad, estén o no de vacaciones.