Subiendo la calle El Brocense, justo a mano derecha cuando llegas al cruce con la plaza Alta y los Jardines de La Galera, está el mural de Chory. Destaca porque es el único blanco y negro entre la explosión de colores que visten esas paredes. «Me gusta así, se pierde menos información y te fijas más», dice el artista portugués.

De raíces alentejanas y corazón del Casco Antiguo, Chory ha vencido a todos sus fantasmas desarrollando este mural de nueve metros. «Es que no me gusta mostrar mi arte. No me gusta exponerlo, regalarlo ni venderlo», afirma. Su pareja, Lupe, lo confirma. «Tengo tantos cuadros en casa que no puedo ni concentrarme cuando vemos la tele, están todos alrededor». Y así, como sucedenlas casualidades, prendió la chispa que ha llevado al artista a pasar las últimas dos noches pintando a los pies de Espantaperros. «Sin que él lo supiera, cogí algunos cuadros y pedí a algunos amigos del barrio que los pusieran en sus escaparates». Le cedieron sus espacios el vidriero y también artista Peter Thomas y el tatuador Víctor Gutiérrez. Al ver en la calle sus obras, Chory se enfadó con Lupe. «Encima era uno que no era de mis favoritos», dicen ambos entre risas.

Cuando comenzaba a sentirse cómodo -si es que eso es posible, dado el carácter modesto de este pintor- con estas furtivas exposiciones, Lupe fue un paso más allá. «Hablé con la asociación SOS Casco Antiguo para que me ayudaran a conseguirle un muro, su lienzo en blanco». Dicho y hecho. «Cuando me enteré, me quedé sin palabras», dice Chory. Comenzaba así un mes de trabajo que finalizará esta noche. «¡Le he dado muchas vueltas y al final me he quedado con el primer boceto de todos!», dice.

1.000 metros de cinta

El arte de Chory es geométrico y, normalmente, monocromático. Está basado en triángulos, «algo que me salió inconscientemente pero que luego he sabido que tienen un significado ligado al equilibrio».

Tanto sus cuadros como este mural simbolizan para él «la curación de traumas mentales y físicos» A principios de este año, el artista sufrió un accidente laboral en Francia. El calvario de la burocracia y el dolor la recuperación son cosas que preferiría olvidar. «Estaba solo en otro país». Todo lo desagradable de aquello, unido a lo bonito que le ha regalado Badajoz, se plasman en la gran pared. «Aún no tiene nombre pero se lo quiero dedicar a Lupe, mi gran impulsora. Sin ella nada se haría».

Durante la noche de ayer, Chory creaba y los curiosos que pasaban por la zona, miraban. Estuvieron dándole forma a la mitad del mural hasta las cinco de la mañana. Hoy terminarán la tarea. «Con estas temperaturas es la única forma de hacerlo: de noche». Este artista pinta con cinta de carrocero, marcando las formas primero, pintando encima y retirándola después, lo que da lugar a la imagen final. «Disfruto tanto poniéndola como retirándola. Cada tirón de cinta es una victoria», dice. Para este mural ha usado mil metros y decenas de litros de pintura negra. «Por suerte he tenido patrocinadores. Fui a Cobripin a mostrarles el proyecto y en dos minutos estaban donándome los materiales. Eso es apoyar la cultura».

Siempre con la vista de su pareja puesta ‘un poco más allá’, Chory ha pasado de esconder su arte en casa a comercializar gorras y camisetas. Su próxima exposición tendrá lugar en el Carmen Gastrobar durante la Noche en Blanco. También será efímera. «Me gusta que sea así. Es como el street art: no sabes si durará en un muro un día o un año».

Quizá el tiempo que dure sea desconocido, no así su testigo de honor. Espantaperros, siempre altiva, ya puede disfrutar a diario de este mural hecho a base de traumas y amor.