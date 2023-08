«Yo se que hoy estoy viva gracias a este equipo». Es rotunda y contundente. Judith Ordóñez habla con la seguridad de quien ha vivido en primera persona lo que es estar en ‘la quinta del Materno’. Tiene 19 años y estuvo ingresada cuando apenas tenía 3. «Era muy pequeña pero tengo recuerdos vívidos de estar aquí con mis padres. Todos los premios que le den a esta gente me parecen pocos». Judith siente tanto esta afirmación que ayer acudió al acto de celebración organizado en el hospital. «La unidad siempre va y siempre irá conmigo».

Jesús Pinilla tiene 21 años y fue diagosticado cuando tenía 16 años. «Se te cae el mundo encima porque es una edad en la que ya eres muy consciente de que algo muy malo te pasa. Estás en ese punto adolescente, además, en el que una planta infantil no te gusta, no hay gente de tu edad. Me sentía aislado en muchos momentos entre tanto niño», dice con voz ya grave por el paso de los años. «El equipo de la unidad fue un apoyo vital para mi y para mi familia. No se entiende hasta que no se vive. Lo menos que yo podía hacer era estar aquí para acompañar y agradecer en este momento tan especial». A Jesús le dieron el alta hace dos años y ya solo viene a revisiones cada cuatro meses. Ellos son dos de los muchos supervivientes que tiene el equipo a su espalda. El gran orgullo de la unidad.

Irene Mínguez y Alma Lozano, de 8 y 13 años respectivamente, siguen visitando la planta. Ambas la definen como «un rollo a veces, pero un sitio genial el resto del tiempo». Irene ingresó con cuatro años y salió con siete. Alma entró en la planta con siete años y, tras recaer en la leucemia, ha recibido un transplante. Dice que es «muy importante» que se reconozca la labor «de estos médicos que nos salvan». Ella quiere ser periodista cuando sea mayor. Gracias a esta unidad, podrá ser periodista o cualquier otra cosa, si es que cambia de idea.

Celia Lucas vivió la estancia en la planta con su hijo Álvaro. «Me emociono muchísimo con este reconocimiento. No lo pueden merecer más. Lloré cuando nos enteramos de que se habían llevado el premio y lloro hoy. El próximo día 7 de septiembre estaremos todos en el teatro Romano apoyando y agradeciendo a tope a este equipo».

Cada niño vivo es una Medalla de Extremadura para el equipo de la planta.