La policía ya ha desprecintado la zona pero los vehículos siguen en el mismo punto de la avenida Augusto Vázquez donde, en la madrugada del domingo al lunes, salieron ardiendo. «No es de recibo, da una imagen muy mala y además es que siguen oliendo a quemado», afirma Jesús Martínez. Él vive en la torre de pisos de la siguiente manzana al lugar de los hechos y todos los días pasa por delante de los dos vehículos. «Debieran de retirarlos. No se de quién depende, pero que hagan algo cuanto antes. Llevan ya varios días». Comparten su opinión decenas de vecinos de la calle. «Hacen muy mal efecto, dan hasta miedo», dice José Cumplido.

Mª Ángeles, propietaria del Bar Cádiz, es una de las más afectadas por la no retirada de los coches, aunque lo afronta con resignación y empatía hacia los afectados. «A mi me causa molestia, pero qué vas a hacer». Su establecimiento ha visto mermado el número de terrazas que puede poner en la acera. «Hoy hemos hablado con Policía Local, que ya ha desprecintado la zona. Lo único que pedimos es que se los lleven, si puede ser, antes del fin de semana para no hacernos mucho más estropicio. En esos días sí que tenemos más jaleo y necesitamos esas mesas».

Responsabilidad de los dueños

Josefina Pérez, una de las propietarias, aún tiene el susto en el cuerpo. Vive en el bloque más cercano a los vehículos, por lo que cada mañana al abrir la ventana se encuentra «con mi coche quemado como primera imagen del día». No puede reprimir las lágrimas cuando habla de lo ocurrido, y apunta claramente a un acto vandálico, aunque sabe que no iba dirigido hacía su familia de forma concreta. «No me cabe en la cabeza cómo alguien ha hecho algo así. Le podía haber tocado a cualquiera, sí, pero es que el daño que nos han hecho es muchísimo».

El consistorio afirma que la retirada de los vehículos de la vía pública es responsabilidad de los dueños afectados. Josefina no lo supo hasta esta ayer. «Ahora estoy haciendo los trámites con el seguro», dice. El asunto se complica porque tenía los papeles dentro del coche, por lo que han desaparecido con el fuego. «Hemos tenido que empezar por hacer el papeleo. Estoy de vacaciones, si esto me coge trabajando me habría tenido que pedir asuntos propios», dice. Tienen quince días para llevárselos. «Yo ya solo espero se lo lleven cuanto antes, no quiero verlo más».