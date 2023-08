Nino Bravo revive en Badajoz

El 17 de abril de 1973 el cantante Nino Bravo perdía la vida en un fatal accidente de tráfico cuando viajaba con sus músicos. Tenía 28 años y en tan solo tres de una fulgurante carrera musical había publicado 60 canciones. Cuando murió estaba preparando su quinto disco de estudio, que ya había grabado parcialmente e incluía, entre otras, la canción ‘Vivir’, que se tuvo que terminar de arreglar de manera póstuma. Ahora, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del cantante valenciano (3 de agosto de 1944), dos músicos de Badajoz, el pianista Pedro Monty y el violinista Pedro Martínez, que integran PM Music Experience, han querido rendirle homenaje dando difusión a este tema que es un homenaje a la vida.

El proyecto ha salido adelante con la oenegé Músicos Sin Fronteras y José Juesas, guitarrista de Nino Bravo, con el que viajaba el día del trágico accidente, del que sobrevivió. José Juesas compuso ‘Vivir’, con letra de Vicente López y el propio Nino Bravo y los arreglos de Juan Carlos Calderón. Los dos músicos de Badajoz, como tienen los derechos del autor de la canción, han editado la partitura, a la que se puede acceder de forma libre, y desde Músicos Sin Fronteras se ha invitado a artistas nacionales e internacionales para que versionen esta canción y hagan llegar sus interpretaciones mediante imagen o audio, de forma profesional o amateur, para publicarlas en las redes. El proyecto culminará con varios conciertos que se organizarán en otoño en distintos lugares, entre ellos Badajoz y Ayelo de Malferit (Valencia), su pueblo natal, donde se encuentra el Museo Nino Bravo. Todavía no está definido el formato.

El germen de esta iniciativa fue un vídeo que los dos músicos colgaron interpretando ‘Un beso y una flor’, una de las canciones más conocidas de Nino Bravo. La presidenta de su club de fans les escribió y los puso en contacto con Juesas, quien les transmitió que creía que la canción ‘Vivir’ no había conseguido ser suficientemente conocida. No al nivel de otros temas que siguen vigentes y que son los más solicitados en los karaokes, como ‘Un beso y una flor’, ‘Libre’, ‘América’ o ‘Noelia’. Monty le sugirió lanzar ‘Vivir’ en la fecha del nacimiento de Nino Bravo. Habría cumplido 79 años. A partir de ahí, sacaron la partitura con los acordes, se pusieron en contacto con quien lleva las plataformas de las canciones en Lationamérica y España para ofrecérsela a artistas de todo el mundo para que la versionen «y lanzar ese mensaje de esperanza y canto a la vida que transmite la letra de la canción».

Monty espera que algún día esta tema alcance tanta relevancia como otros mucho más conocidos. Como la canción fue póstuma, el cantante no pudo darle fama en conciertos. De ‘Vivir ‘ hay versiones de Massiel, Serafín Zubiri y Francisco y es un tema de la banda sonora de ‘Ma ma’, la película protagonizada por Penélope Cruz, «pero no ha tenido el éxito de otras», insiste Monty. Ya se han puesto en contacto con algunos cantantes interesados para empezar cuanto antes a difundirla a través de las redes y que llegue a todos los seguidores de Nino Bravo que 50 años después de su muerte no lo olvidan.