Negocios de Juan Carlos I en Badajoz no ven sentido a la obra de esta calle

Las obras de plataforma única que el Ayuntamiento de Badajoz acomete en la céntrica Juan Carlos I no convencen a los negocios de esta calle, cuyos responsables «no ven sentido» al proyecto que contempla ampliar los acerados, pues consideran que los actuales bajo los soportales son suficientemente anchos; como también critican la supresión de aparcamientos, aunque estén previstos otros en las inmediaciones, que todavía no se han adecuado, y además los parkings subterráneos anunciados no serán gratuitos.

Estrella Maia está al frente de la boutique La Gitana, que lleva 40 años en esta calle. Posiblemente es el negocio más antiguo que ha resistido en Juan Carlos I. Ahora que la obra está bastante avanzada, Estrella reconoce que «todo lo que sea nuevo se ve bonito, pero francamente me parece totalmente innecesaria, porque nos han quitado todos los aparcamientos que teníamos, estamos cada vez peor en el centro». Para esta tienda, contar con un espacio donde dejar el coche un momento «es primordial: una modista o un cliente necesitan bajar y los policías están como buitres para ponerles la multa, cuando ElFaro tiene allí todos los aparcamientos, todas las opciones y todas las ventajas», se queja.

Por eso esta empresaria exige que les busquen «urgentemente» en el centro plazas de aparcamiento gratis , «no pagadas», para que la gente tenga la opción «de venir, dejar su coche, pasear y comprar si quiere». Es cierto que el ayuntamiento va a habilitar 60 plazas en superficie provisionales en la plaza Príncipe de la Paz. «Van a hacerlas, dicen, pero mientras se hacen y no los que estamos nos morimos, nos secamos, porque la calle está muerta, no tiene vida», insiste. Estrella espera que antes de que termine la obra de Juan Carlos I estos aparcamientos puedan estar disponibles. «Ojalá, pero cuánto tiempo necesitamos hasta que la gente se entere de que eso está ahí, porque estamos asfixiados», añade.

Respecto a la plataforma única y la ampliación de las aceras, esta mujer pensaba que la calle se convertiría en una especie de «Ramblas de Barcelona» con un bulevar central con algún quiosco, terrazas y los laterales para pasear. Pero no comprende que se hayan ensanchado las aceras y además el tramo más cercano a Prim se ha quedado con un escalón. «Yo no entiendo lo que han hecho, los ingenieros y los arquitectos estudian, pero a la hora de la verdad, la práctica es lo que importa». Estrella advierte de que la zona ampliada queda fuera de los soportales, bajo el cielo raso. «¿Quién se va a poner ahí, te achicharras y si llueve te mojas», avisa. Y se lamenta: «No sé cómo lo han pensado».

Justo más abajo está la peluquería Víctor Manuel Montes Silva. 4 años lleva en esta calle. Tampoco a este peluquero le parece bien la obra «porque están quitando todos los aparcamientos que en el centro hacen mucha falta». Como los demás, se pregunta «para qué más acera si ya tenemos demasiada, no creo que atraiga más público, al contrario, lo va a echar». Sabe que hay aparcamientos en proyecto, «pero mientras tanto qué hacemos nosotros». Víctor Montes tiene claro que con esta actuación «no van a fomentar nada, realmente lo que van a hacer es que la gente se siga yendo».

En la cafetería La Toscana, que funciona desde hace 3 años y medio en esta calle, Ana Belén Corbacho también opina que «la obra está fatal, porque quita muchos aparcamientos y eso a los negocios nos viene muy mal». No le consuela que anuncien nuevos parkings subterráneos. «Decir dicen, pero hasta que yo no lo vea, no me lo creo». En cuanto a la ampliación de aceras, «no le veo sentido, porque no hay tanta gente para que sean tan anchas, a lo mejor lo tiene y yo no se lo veo».

Tampoco le ve sentido a la obra Marga Soria, de la tienda de ropa Reinas. «No tiene ni pies ni cabeza. Creo que no es el momento para semejante obra cuando además el techo lo tenemos hecho un cuadro con palomas dentro que algún día se va a caer». Como el resto de negocios, esta mujer se queja del problema de estacionamiento. «La gente no puede venir a recoger nada a la tienda porque no puede aparcar». En su caso, las aceras delante de su fachada están terminadas desde hace bastante tiempo pero no retiran las vallas. Tampoco le gusta estéticamente, porque «hay una parte nueva y otra vieja, columnas feas, no le encuentro sentido». Aún así, no descarta poder estar equivocada y que el resultado final le sorprenda.

En la acera de enfrente, donde la obra no ha empezado aún, Damián Barroso, de la tienda de ropa Montana, es aún menos optimista. «Esto es un cutrerío, porque pretenden quitar aparcamientos sin dar otra opción asequible». Barroso apunta que los dos aparcamientos subterráneos próximos, el de San Atón y el de Menacho, no son baratos. También rechaza el empeño de que no entren coches en el centro porque contaminan. «¿Y los que van al Faro no contaminan?, se pregunta. De momento, con el arreglo de los techos de los soportales se ha quedado sin aire acondicionado, por lo que la obra solo le ha traído perjuicios. «Así llevo más de un mes, en una tienda de ropa» y con las altas temperaturas que se están sufriendo los últimos días. Como los demás, piensa que la anchura actual de la acera es suficiente. «Esta obra es innecesaria, un gasto de dinero y atraerá menos público al centro, mis clientes ya me lo han dicho: gasto más dando vueltas para aparcar que si voy al Faro».