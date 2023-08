Empieza la obra en el socavón de Menancho abierto hace 19 meses

Han transcurrido más de 19 meses desde que se abrió un socavón en la calle más comercial de Badajoz, Menacho, debido al hundimiento de una parte del colector general por la acometida de un edificio, el número 38. El agujero, rodeado de vallas, mantiene cortada la céntrica calle desde el 4 de enero de 2022. Tras numerosas quejas de los comerciantes, el Ayuntamiento de Badajoz anunció que acometería las obras de reparación de manera subsidiaria. El 31 de mayo sacó los trabajos a licitación y, ayer, después de un año y siete meses con vallas cortando la calle, comenzaron los trabajos con una pregunta sin certezas: ¿Cuándo terminarán?. La respuesta de los obreros fue la misma a todo aquel que se acercó a interesarse: «Hasta que no abramos, no sabemos lo que hay debajo».

La obra se licitó por 88.325 euros y se ha adjudicado por 61.828 a la empresa Extremeña de Infraestructuras y Obra Civil SL. El plazo de ejecución es de un mes pero el responsable de la constructora reconoce que todo dependerá de qué haya debajo y qué medidas de protección haya que implementar. El contrato se firmó el viernes y ayer lunes había trabajadores en la calle colocando una malla en un amplio perímetro, que deja solo un estrecho pasillo en uno de los laterales para el paso de los transeúntes. El otro lado está cerrado y oculta totalmente dos tiendas, la de Pronovias y Teté.

«Espero que me indemnicen por daños y perjuicios por una obra que no es mía, que no me incumbe y soy la única que va a sufrirla», se quejaba Remedios Zurita, dueña de la tienda de complementos Teté, cuyo escaparate ha quedado completamente escondida, «con el mamotreto que nos han puesto». Ayer reconocía estar «mitad contenta y mitad triste», porque aunque es una obra necesaria y urgente, les han tapado la fachada y les han cortado el paso por su acera «con lo cual la gente que venga expresamente a esta tienda no va a entrar y la pérdida de ventas en mes y pico será importante». Esta empresaria lamentaba asimismo que hayan permanecido tantos meses con la calle cortada, «que frenaba a la gente, que no pasaba para acá» y la suciedad que se ha estado acumulando. «Pérdidas antes y pérdidas después». Remedios Zurita entiende que la reparación se tiene que acometer pero reclamó que se agilice con más turnos de trabajo. A pesar de todo, es consciente de que agosto es la mejor época para realizar estos trabajos, porque hay menos movimiento en la calle.

Más tapada aún ha quedado Pronovias, que pertenece al edificio donde está la avería. Pero, a diferencia de Teté, esta tienda funciona con cita previa. Una de las dependientas, Maribel Rodríguez, comentaba que el viernes las avisaron de que el lunes comenzaba la obra, sin decirles cuánto va a durar. Se quejaba de que les hayan cerrado el paso y anulado por completo los escaparates. Es cierto que las novias acuden con cita, no así las clientas de ropa de fiesta y de calle «para las que estamos ocultas totalmente y eso va a repercutir muchisimo», lamentó. «Esperemos que no sea de la magnitud que creen y que esto se arregle pronto», comentó, no demasiado optimista.