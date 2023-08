Parece ser que los amigos de lo ajeno no descansan ni en verano. El pasado domingo se produjo un robo en la perfumería Meli y esta madrugada ha tenido lugar otro en la tienda de recambios para electrodomésticos Cosso. Su dueña María del Pilar Méndez cuenta que «los vecinos han sido quienes han dado la voz de alarma», de hecho, explica que uno de ellos ha visto al ladrón «e incluso salió a correr detrás de él, pero no ha sido capaz de alcanzarlo».

Para acceder al interior del local, el atracador dobló la verja que protege la puerta de entrada y después rompió el cristal. Méndez afirma que «ha sido más el susto que otra cosa» porque cuando han entrado estaba todo revuelto, ya que «parece que el ladrón venía buscando dinero, pero aquí solo tenemos recambios para electrodomésticos y aires acondicionados», señala.

Aunque lo que sí han echado en falta ha sido un manojo de llaves entre las que se encontraban las de la furgoneta que utilizan para desplazarse y las de los distintos almacenes que poseen. «No se han llevado apenas nada de valor, pero lo que sí causan es un trastorno tremendo», lamenta María del Pilar Méndez, debido a que ahora se ven obligados a cambiar todas las cerraduras y a hacer unas llaves nuevas para su vehículo de empresa.

La dueña ha denunciado este robo a la Policía Nacional y apunta que «no es el primero que se produce en la zona», ya que el domingo, a plena luz del día, tuvo lugar otro asalto en la perfumería Meli, situada a escasos metros de su negocio.

Pedro García trabaja en la perfumería y muestra su preocupación ante la oleada de robos que está teniendo lugar en el barrio «porque no solo entran en los establecimientos», también lo hacen en las casas de personas mayores «que salen a dar un paseo y cuando vuelven tienen la casa desvalijada», lamenta.

En el caso de este negocio, en funcionamiento desde 1973, los ladrones rompieron el cristal de seguridad del escaparate con la tapa de una alcantarilla y «se llevaron todo aquello que estaba al alcance de su mano». García señala que la alarma no saltó «porque no entraron dentro», sin embargo, cuando le dieron el aviso no era capaz «ni de vestirse», ya que esta situación supone «un disgusto para cualquier comerciante».

María del Pilar Méndez afirma que la policía está investigando los robos de la zona «en mi caso solo han visto a una persona, pero los agentes han dicho que puede ser esa misma la que está asaltando los locales».