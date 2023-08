La Concejalía de Cultura no quiere que vuelva a suceder lo ocurrido el curso pasado en las Escuelas Municipales de Música, que no empezaron a funcionar hasta mediados de enero de este año, con una demora de cuatro meses por el retraso en la contratación de servicio de vigilancia en los colegios donde se imparten las clases, debido a que no había partida presupuestaria. En el equipo de gobierno no están dispuestos a que esta situación, que puso en pie de guerra a padres y alumnos, vuelva a repetirse y ha sacado a licitación el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de las escuelas en las cuatro sedes no solo para este curso, sino también para el siguiente y prorrogable uno más.

Si el contrato se firma a tiempo y no se producen otros imprevistos, el curso 23/24 de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz será el primero de estas enseñanzas que comience en septiembre y culmine en junio, ampliando de esta forma dos meses el periodo de formación, que hasta ahora era desde octubre hasta mayo. Se modificó por un acuerdo del pleno de la corporación municipal que debió cumplirse el curso pasado y que, no solo no se materializó, sino que fue el curso que más tarde han comenzado las clases. Según figura en el pliego de condiciones, el curso en las Escuelas de Música comenzará una semana después del inicio de las clases en Educación Primaria que marca el calendario escolar fijado por la Consejería de Educación. El ayuntamiento calcula que la fecha de comienzo podría ser el 18 de septiembre. El curso terminará el mismo día que en los colegios, sobre el 22 de junio. Por lo tanto, cada curso escolar en estas enseñanzas tendrá 170 días lectivos. Las clases de las Escuelas de Música de Badajoz se imparten por las tardes en cuatro colegios: Luis de Morales (sede de Santa Marina), Enrique Segura Covarsí (Valdepasillas), Juventud (Pardaleras) y Nuestra Señora de la Soledad (San Roque). Sorteo de vacantes El plazo para que nuevos alumnos puedan preinscribirse en nuevas enseñanzas terminó el pasado 4 de junio. Se han presentado 237 solicitudes para 138 vacantes, por lo que 99 interesados han quedado fuera. En la concejalía confían en que se puedan sacar algunas plazas más un poco más adelante. El 4 de septiembre se realizará el sorteo para adjudicar las vacantes entre los solicitantes. Tendrá lugar a las 12.00 horas en la Concejalía de Cultura para determinar el número de preinscripción a partir del cual se asignarán las plazas. Alumnos antiguos matriculados hay 350. En las Escuelas Municipales de Música se atiende a un alumnado diverso a partir de 4 años sin límite de edad. Los niños de 4 a 6 años cursan Música y Movimiento y, partir de 7 años, Lenguaje Musical y un instrumento o canto. Las clases de Música y Movimiento y de Lenguaje Musical son colectivas, con una duración de una hora dos veces a la semana. Mientras que las de instrumento o canto son individuales y duran media hora a la semana. Los instrumentos que se imparten en las escuelas de Badajoz son clarinete, guitarra, piano, violín, trompeta, flauta y saxofón. La formación que ofrecen tiene, por un lado, carácter amateur, pero también posibilita orientar al alumnado hacia la enseñanza profesional en el conservatorio si tiene aptitudes.