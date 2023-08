"Lo mejor es la convivencia y que los niños no están en la calle"

Con diferencia, ir a la piscina es la actividad que más les gusta de todas las que realizan los niños que asisten al comedor solidario del Gurugú. Van los martes y los jueves a la de la residencia universitaria de Caja Badajoz (Rucab). La piscina y los juegos. Es lo que piensan Malak, Noelia, Yanat, Asil, Carla y Raúl, que ayer compartían mesa en el desayuno. Son seis de los 60 niños que asisten al comedor donde, además del desayuno y la comida, realizan actividades deportivas, recreativas y formativas, en las que participan niños con edades comprendidas entre los 5 y los 18 años, procedentes no solo del Gurugú, también de Los Colorines, la plaza Nicolás Díaz Pérez, la Luneta, el grupo Sepes y Santa Engracia.

Para el presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú, Ricardo Cabezas, lo principal de esa experiencia, sin duda, es «la convivencia que tienen entre ellos, no queremos más, lo importante es que durante dos meses, julio y agosto, estos niños estén aquí en lugar de en la calle». De hecho, Cabezas apunta que la función principal del comedor no es proporcionarles dos comidas diarias. Entre los participantes hay muchos musulmanes, cuyas familias viven en el entorno. «Para nosotros lo primordial es que cuando se vean entre ellos cuando no son del mismo colegio se saluden y quitarlos de la calle, porque es tremenda», insiste. Durante el curso escolar, acuden a distintos centros educativos, aunque la mayoría están en el Santa Engracia, con cuyo claustro mantienen muy buena relación. Tanto es así que tienen las llaves del centro para poder organizar actividades y de allí proceden las bandejas del comedor. De no ser por el comedor solidario, estos niños no pasarían juntos el verano.

Las instalaciones, situadas en el centro social del Gurugú, recibieron ayer la visita del director general de Fundación CB, Emilio Jiménez, pues esta entidad subvenciona su funcionamiento. Con el apoyo de Fundación CB ya han realizado este verano excursiones a Olivenza, Villafranca de los Barros y La Codosera y tienen otra prevista al castillo de Nogales. Este verano por primera vez están haciendo uso de la piscina de la Rucab y también han conseguido que el autobús urbano sea gratuito para trasladarlos a estas instalaciones desde San Fernando. En ediciones anteriores tenían que pagar este servicio hasta La Granadilla, que les suponía casi 2.000 euros al mes «que teníamos que sacar de otro lado».

Los niños reciben además apoyo escolar. Cada uno tiene a su nombre un cuaderno de ejercicios adaptado a su nivel, a modo de ‘Vacaciones Santillana’ de elaboración propia, de Primaria y Secundaria.

Con el comedor, para que pueda funcionar, colaboran numerosas empresas, como la panadería de El Nevero que les surte de pan a diario, Cash al Corte les regala una parte de los productos que consumen y la gasolinera San Martín les ayudó para comprar la merienda de todo el año. Todo es bienvenido para que cada verano puedan volver a convivir.