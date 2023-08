Dos meses después de la explosión en un bloque de Badajoz tres pisos siguen aún inhabitables

Rondaban las 15.30 horas del pasado 1 de junio, la hora de descansar tras la comida del mediodía para muchas familias. En el grupo de whatsapp de los vecinos del bloque número 1 de la calle Hernando de Soto, en la barriada de San Fernando de Badajoz, empezaron a comentar que olía a gas. Cuando los bomberos y la Policía Local se acercaron a la puerta del piso de donde procedía, una fuerte explosión los recibió. El resultado: falleció el inquilino de la vivienda donde ocurrió (al que se imputa la autoría) y otras 16 personas sufrieron heridas, sin que se temiera por la vida de ninguna de ellas. Los daños en el inmueble sí fueron cuantiosos y dos meses después aún son perceptibles. Tres pisos siguen inhabitables (el Segundo C, donde tuvo lugar la explosión de gas) y otros dos, a los que sus ocupantes no han podido regresar y continúan viviendo acogidos por familiares a la espera de volver a sus hogares.

Jerónimo Barahona fue el herido más grave. Vive en el tercero A. A su piso no le ocurrió nada, pero salía del portal cuando tuvo lugar la explosión. «Me desplazó y me tiró y sufrí muchas heridas por todo el cuerpo, en la espalda, me dieron puntos, rotura de peroné y el dedo en gatillo. Después de dos meses aún sufre secuelas y continúa yendo a rehabilitación. Además de las físicas, aunque es de carácter alegre, lo ocurrido le ha afectado anímicamente. De hecho, con la explosión ocurrida el martes en Valladolid «cuando lo escuché todo me vino al recuerdo». «Yo echaba sangre por todos lados, soy celador y me taponé solo porque cuando empezaron a llegar las ambulancias les pedí que entraran, dentro vive mucha gente mayor, muchos nietos comiendo a esas horas». Recuerda cada detalle. «Peso cien kilos y la boca de fuego me tiró».

Como otros vecinos, Jerónimo piensa que la tragedia podría haber sido mayor. «Si es una hora antes, todos los niños del Santo Tomás y del Seminario pasan por aquí y tenemos una guardería debajo». Lo cuenta como si fuera ayer. «Esto no se olvida ni queriendo».

En el bloque afectado todos los servicios (electricidad, gas, agua y ascensores) volvieron a la normalidad a los pocos días y ya apenas quedan restos del humo que se adhirió a suelos, techos y paredes de todos los espacios comunes. Han hecho falta una ardua limpieza y manos de pintura. Aún se están reponiendo los cristales de los pasillos. El mayor problema que persiste es el de la fachada, donde permanece apuntalado el piso siniestrado. En el patio central de luz también se pueden observar las ventanas cubiertas de oscuridad y enmarcadas en negrura y los restos de materiales que aquel día volaron y permanecen sobre el techo de los bajos. En el piso afectado se ha sustituido la puerta de acceso por una nueva metálica.

De las otras dos viviendas afectadas que aún no han sido ocupadas, Jerónimo cuenta que la inquilina sobrevivió a la riada de 1987 y ha vuelto a casa de sus padres en Cerro de Reyes. La otra ha sido acogida por sus hijos.

"Gracias a dios podemos decir que estamos vivos y nos hemos apoyado los vecinos"

La respuesta de las compañías de seguros ha sido dispar. En el caso de Jerónimo, la contestación que ha recibido al mes de ocurrir ha sido que como en su vivienda no ha pasado nada, su póliza no se lo cubre. Sin embargo, el seguro de la comunidad sí ha respondido.

María del Mar Martínez vive con una compañera en el tercero C, justo encima del piso de la explosión. Estaban dormidas y se refugiaron con su perrito Duque en el baño. Su piso apenas sufrió daños salvo el cristal del lavadero y la ropa del tendedero. Su seguro les ha atendido rápidamente. «Podemos vivir tranquilas aquí», afirma, aunque reconoce que «estamos con miedo ante cualquier ruido, todavía estás con eso, pero gracias a dios podemos decir que estamos vivos y nos hemos apoyado los unos a los otros». Para esta joven es lo más importante. «Es lo bueno que hemos tenido: los vecinos».

Joaquina González vive también en el tercero pero su piso no sufrió daños porque la onda expansiva siguió dirección contraria. Su patio de luz no es el central, donde ocurrió la explosión. Aquel día estaba comiendo con su hija. Oyeron «un trueno». Joaquina respondió: «eso no es un trueno, ha pasado algo». Se asomaron al balcón y no vieron nada, hasta que en la esquina observaron a mucha gente mirando hacia arriba. En ese momento llegaron los bomberos «me cogieron en hombros y me bajaron». En la escalera no se veía nada con el agua y el humo. «No éramos conscientes de la dimensión de lo ocurrido» hasta que salieron a la calle. A la semana pudo volver a su casa. Dos meses después no creen que aún haya vuelto la normalidad al bloque. Por los pisos que siguen con los daños sin reparar y porque queda la fachada «que no deja de recordarte».