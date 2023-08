La empresa Servicios Integrales Extremeños SL (Siex) 2000, que actualmente se encarga del mantenimiento del servicio municipal de bicicletas de alquiler en Badajoz (Biba), recurrirá la sentencia que da la razón al ayuntamiento, según la cual dejaría de percibir más de 190.500 euros correspondientes al ejercicio 2019 porque no se firmó la prórroga del contrato de 4 años, que había finalizado en 2018. La sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 desestima el recurso que presentó Siex 2000 contra la resolución tácita por silencio administrativo por parte del ayuntamiento, cuando en noviembre de 2021 le reclamó la cantidad citada. Fuentes de la empresa confirmaron ayer a este diario que recurrirán el fallo judicial.

El contrato para el mantenimiento del servicio de bicis entre Siex y el ayuntamiento se firmó en 2014 por cuatro años con la posibilidad de prorrogar dos anualidades independientes más. El acuerdo terminó a finales de 2018 pero Siex 2000 siguió prestando el servicio, según alegó cuando presentó el recurso, basándose en las cláusulas del contrato, de manera que iba girando las facturas que el ayuntamiento abonó salvo las del periodo comprendido entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019. Fue en esa fecha cuando «de forma sorpresiva» en Siex 2000 recibieron la orden de paralización de la prestación por parte del jefe de servicio de Obras Públicas «por no encontrarse en vigor el contrato que sustentaba dicho servicio de mantenimiento».

Por su parte, entre los argumentos del ayuntamiento figura el informe de la interventora que señala que el contrato de servicios que vincula a las partes estuvo en vigor cuatro años y no se prorrogó, por lo que las facturas no podían ser abonadas, pues además no había crédito presupuestario. En base a la Ley de Contratos del Sector Público, la sentencia recuerda que la prórroga debe acordarse por el órgano de contratación, en este caso, el ayuntamiento y no depende de la voluntad del contratista. La decisión de la Administración debe ser «expresa» y no tiene un «carácter automático». Al juez le ha llamado además la atención que, a pesar de que las facturas eran devueltas, la empresa no intentase averiguar las razones y esperó hasta noviembre de 2021 para reclamar su pago, «adoptando una actitud pasiva que, a la vista de la importante cantidad a la que ascienden las facturas, se nos antoja incomprensible, máxime cuando se trata de una empresa experimentada, y así nos consta, en contratar con la Administración». Como también debía saber, según el juez, que no cabía una prórroga tácita del contrato.

Tras hacerse pública la sentencia, el concejal de Gabinete de Proyectos, José Luis González, quiso explicar ayer que el contrato que tenía el ayuntamiento con esta empresa tenía una duración de 4 años y estaba contemplada la posibilidad de dos prórrogas anuales hasta un máximo de 6 años en total «siempre y cuando ambas partes estuvieran de acuerdo». González insistió en que esta prórroga debía producirse «de forma expresa», como recoge la Ley de Contratos del Sector Público, pero no se llegó a producir. «Desde el ayuntamiento aceptamos las sentencias judiciales como siempre y queremos dejar claro que se actuó en todo momento conforme a la legislación vigente», subrayó.

Además de las bicis de alquiler, Siex 2000 se encarga del mantenimiento del parque del río. Pertenece al Grupo Ruiz, como Tubasa, la concesionaria del autobús urbano, que ha mantenido otros litigios con el ayuntamiento por el déficit de los ejercicios de 2019 y 2020, en los que los juzgados tampoco le han dado la razón. H