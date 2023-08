Detrás de 15 ladrillos y una fina capa de cemento, en el nicho número 183 de la calle N, en el departamento 7 del cementerio de San Juan de Badajoz, conocido como el cementerio Viejo, descansan desde este martes los restos de Salvador del Amo Giménez, procedentes de Orduña, en cuya prisión franquista pasó sus últimos meses , como su hermano Manuel. A esta cárcel donde los presos sobrevivían en condiciones infrahumanas fueron trasladados Salvador y Manuel tras ser detenidos en Villagonzalo (Badajoz) en abril de 1939, a los pocos días de terminar la Guerra Civil. La contienda había acabado pero quedaban pendientes por resolver demasiados odios.

Salvador murió en el penal el 13 de marzo de 1941 y su hermano Manuel, a los 21 días. 82 años después los dos hermanos han regresado a su tierra, con su familia. Los restos de Manuel están desde ayer en Villagonzalo y hoy los de Salvador han sido inhumados junto los de su mujer, Dionisia, fallecida hace 15 años sin saber dónde estaba enterrado su marido. Salvador tenía 52 años cuando fue condenado por rebelión.

Un sencillo pero concurrido acto ha servido esta mañana de emotivo homenaje a Salvador junto al nicho donde ha sido introducida la pequeña caja que contiene los restos óseos hallados en la fosta común del cementerio de Orduña e identificados gracias al análisis de las muestras de ADN de sus descendientes, a iniciativa del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco, Gogora, que ha iniciado el proceso de recogida de ADN de familiares de presos extremeños que murieron en esta cárcel entre 1937 y 1941, para identificar los restos humanos hallados en el cementerio de Orduña en las primeras exhumaciones realizadas.

El nieto de Salvador, que se llama como su abuelo, Salvador Del Amo Seguro, ha estado en la delantera de este proceso, en cuanto conoció los planes del Ayuntamiento de Orduña y del gobierno vasco. Este martes ha acudido con su familia, amigos y compañeros de la Asociación de Vecinos de El Progreso al cementerio Viejo, donde la violonchelista emeritense Valentina de la Peña ha tocado el himno republicano de Riego y 'El canto de los pájaros', de Pau Casals.

"Hoy se cierra este proceso familiar y todos los momentos que hemos vivido nos implican más en este tema que aún no está resuelto, porque la sociedad todavía no conoce esta parte de la historia que no nos han enseñado en los colegios y que ahora se está descubriendo, de forma objetiva y con documentos, donde está la verdadera realidad", ha comentado Salvador nieto, una vez que los restos de su abuelo estaban en el interior del nicho familiar. Salvador se ha ofrecido a ayudar a otras personas que buscan a sus familiares "y que no han tenido tanta suerte como nosotros de encontrar a mi abuelo, nos ponemos a su disposición para que les sea lo más fácil posible". Este vecino de Badajoz ha querido destacar además el apoyo y "las facilidades" recibidos desde el País Vasco, especialmente por el periodista e historiador Joseba Egiguren.

13.000 desaparecidos

La inhumación de estos restos de represaliados del franquismo está siendo arropada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex), cuyo presidente, José Manuel Corbacho, ha destacado que con este acto lo que se pretende es dar "sepultura digna" a los restos de Salvador, como hicieron el día anterior de su hermano Manuel. "Se cierra así un ciclo, un duelo y es un ejemplo de lo que es la finalidad de las políticas públicas de memoria democrática e histórica, que es tutelar los derechos de estas familias que llevan tantos años buscando y localizando los restos de sus familiares para que reposen en un lugar digno y no en aquel que decidieron sus verdugos hace más de 80 años". Corbacho constata que será "difícil" encontrar a los 13.000 extremeños desaparecidos, sobre todo porque muchas de las victimas ya no tienen familiares vivos que demanden su búsqueda, por todo el tiempo transcurrido. En Amrhex confían en que la mayoría sean localizados e identificados. La historia de Salvador Del Amo Giménez invita a la esperanza.