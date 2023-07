El grupo municipal socialista ha querido responder a las declaraciones que el alcalde hizo ayer en rueda de prensa.

El PSOE ha tachado de «pobretón» y de «autobombo» el balance que Gragera hizo de los primeros meses de mandato, asegurando que se trata de un hecho «conformista, falto de autocrítica y con un nivel bajo de exigencia». «Es un tanto absurdo hacer un balance de lo hecho en 50 días, donde se apunta lo suyo y lo de los demás y oculta lo principal: que tanto el alcalde como sus concejales, incluidos los nuevos, han estado más a la campaña electoral de Feijóo que a los asuntos municipales», dicen.

Los socialistas echan en falta que el alcalde hubiera puesto sobre la mesa los proyectos presupuestados y aún pendientes, así como que no avanzase los puntos del próximo plan de impulso. También critican que no hablase de los empleos creados en la ciudad o que no se acordase de El Pico y su transformación en espacio de conciertos, de las próximas fases del Capillo o de acometer la recuperación del Conventual para edificio municipal.

El grupo socialista pide a Gragera que «ilusione a la ciudad con proyectos potentes y no con propaganda».