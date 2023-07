El conflicto entre el centro de mayores de María Auxiliadora y la persona adjudicataria del bar ha llegado a pleno municipal. El ayuntamiento, con los votos a favor de todos los grupos con representación, aprobó en el pleno ordinario del pasado jueves el inicio de expediente de desahucio del bar del centro de mayores de María Auxiliadora.

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, explicó en el salón de plenos que el contrato del hostelero con el colectivo vecinal había terminado pero que este «se niega a marcharse», por lo que se hacía necesario iniciar los trámites para poder deshauciarlo y volver a sacar a concurso la regencia del bar.

Consultados por este diario, desde el centro de mayores muestran su satisfacción por la consecución de esta medida. Según explican, la persona adjudicataria tenía en vigor el contrato hasta el 30 de junio, comunicándole formalmente que no le sería renovado 17 días antes de esta fecha a través de una carta certificada. «El comportamiento de esta persona no es el adecuado, así que se tomó esta decisión tras haberle amonestado varias veces tanto verbalmente como por escrito».

La junta directiva explica que ha tenido «varios encontronazos» con él, «ha llegado a amenazarnos», dicen.

La sorpresa para el colectivo vino cuando el adjudicatario se negó a marcharse. «Él sigue abriendo con normalidad y, a pesar de que el centro de mayores ha suspendido las actividades que allí se desarrollan - las inicialmente previstas para el mes de julio y el bingo de las tardes - hay algunas personas que siguen acudiendo y haciendo uso del bar».

La dirección del grupo muestra su deseo de que «la situación esté solucionada antes del mes de septiembre» porque, dicen, con ‘la vuelta al cole’ se retoman también las actividades en la asociación. «¿A dónde van a ir si no los socios?».

«Hasta que un juez lo diga»

El hostelero, por su parte, manifiesta conocer la decisión tomada por el consistorio si bien está a la espera de ver «cómo se desarrollan los acontecimientos».

José Antonio G., adjudicatario del bar, afirma no saber cuáles son los motivos reales por los que no se le renueva el contrato. «El bar está limpio y en condiciones, cumplo con los horarios exigidos y el trato con los socios es bueno», e invita a las autoridades municipales a acercarse hasta el local a comprobarlo.

Este hostelero dice que en el contrato que le une al colectivo «faltan datos y hay cosas que no están correctas» y, además, afirma no haber recibido la notificación de la no renovación en tiempo y forma. «17 días no es tiempo legal suficiente». Asímismo explica que antes de las elecciones municipales recibió una comunicación verbal confirmándole que seguiría siendo el adudicatario del establecimiento, algo que a la postre no resultó ser cierto.

José Antonio afirma haber presenciado diversas situaciones en las que el comportamiento de la junta directiva «no ha sido el que tenía que ser», lo que ha provocado fricción entre ellos. «De todas las cosas que yo he visto hay testigos», dice, y pide al ayuntamiento que vigile el comportamiento de las juntas directivas de esta y otras asociaciones para que tenga conocimiento de lo que ocurre realmente en cada una de ellas.

El empresario ha puesto su situación en manos de un abogado, que es quien le ha aconsejado «que siga con el bar abierto hasta que un juez lo diga», por lo que sigue levantando la persiana del negocio y atendiendo a los clientes tras la barra.