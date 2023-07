El Sindicato de Policía Local y Bomberos de Badajoz (Aspolobba) considera que las medidas anunciadas por el Ayuntamiento pacense para paliar de forma urgente el déficit de plantilla de la Policía Local son «de imposible cumplimiento», y pide avanzar en el acuerdo alcanzado durante la pasada legislatura. A su juicio, así sería posible «dar una solución definitiva» a la actual problemática existente, según ha afirmado en una nota.

En su opinión, la incorporación de efectivos en comisión de servicio de otras poblaciones «ya se ha demostrado durante muchos años que no es un sistema eficaz» pues «los ayuntamientos de origen no ceden a esos policías pues se produciría un débito en sus propios municipios». Además «los efectivos no vendrán cobrando menos y con peores horarios que en sus localidades», por lo que entiende que «se cubrirán una o dos plazas en un momento donde hacen falta un centenar de efectivos en Badajoz».

Desde Aspolobba se ha expresado además que «es muy difícil que la Junta de Extremadura celebre dos convocatorias anuales de oposiciones» debido a la inversión que conlleva.

El sindicato considera, por tanto, que «la solución pasa por los policías locales de Badajoz» y por cumplir el acuerdo al que se llegó con los agentes durante la pasada legislatura. Por otra parte, el sindicato ha recordado que «aún se adeudan» a efectivos servicios extraordinarios de los ejercicios de 2021 y 2022.