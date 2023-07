No dudó ni un segundo en hacer lo correcto y actuar como le habría gustado que hicieran con ella si el caso hubiera sido al revés. Elena Sandu, trabajadora de FCC, concesionaria del servicio municipal de Limpieza en Badajoz, ha encontrado este miércoles una cartera con 900 euros y no ha parado hasta dar con su dueño y devolvérsela. Ha sido a las seis de la madrugada, cuando se dirigía al cuartelillo de la plaza de España para incorporarse a su puesto de trabajo y se ha percatado de que había una cartera "muy abultada" en los poyetes de la fuente de la plaza de Minayo.

Tiene la costumbre de hacer todas las mañana una pequeña parada ante la puerta de la iglesia de San Juan Bautista para rezar. Ha sido entonces cuando la ha visto. Ha dudado si cogerla o no, pero ha pensado que lo mejor era ponerla a buen recaudo y tratar de localizar a su propietario. La ha abierto para ver si había algún tipo de documentación y ha comprobado que, además de esta cantidad importante de dinero, contenía un DNI, un carné de conducir y tarjetas bancarias. "Reconozco que me ha picado la curiosidad porque había muchos billetes de 50 euros y he calculado que eran unos 900", dice entre risas.

En la cartera también ha encontrado varias tarjetas de visita, una de ellas de una entidad bancaria cercana, por lo que se ha acercado para preguntar si conocían a la persona que figuraba en los carnés. "No quería que me dieran su teléfono, solo que se pusieran en contacto con él para avisarlo, que le dieran mi número y entregarle personalmente la cartera", explica. Lo conocían y desde el banco lo han llamado pero no ha respondido.

Tras este intento fallido, la trabajadora de Limpieza ha seguido indagando por su cuenta. El propietario de la cartera es una persona "bastante conocida en Badajoz por su trabajo" y finalmente ha conseguido localizarlo a través de uno de sus compañeros. Para el dueño ha sido una sorpresa, porque no se había dado cuenta aún de que la había perdido. Han quedado en la avenida de Colón, frente a los juzgados, para que Elena se la entregara personalmente. "No paraba de darme las gracias, sobre todo por la documentación, porque decía que el dinero se repone, aunque es una gran cantidad", cuenta.

No es la primera vez que una cartera vuelve a manos de su legítimo propietario gracias a Elena. A finales del pasado año, encontró otro monedero en la plaza de Conquistadores con 150 euros, décimos de de Lotería de Navidad y tarjetas. En ese caso la entregó a la Policía Nacional, "pero esta vez era mucho dinero y quería hacerlo yo misma", afirma.

"A mí me gustaría que, si pierdo mi cartera, la persona que la encuentre me llame y me la devuelva, así que me siento satisfecha porque he hecho una buena acción", reconoce, mientras barre la calle Santo Domingo. La honradez se ha vestido hoy de verde en Badajoz.