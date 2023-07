El Ayuntamiento de Badajoz afirma estar trabajando en un plan de acción sobre el Casco Antiguo ante las quejas por inseguridad ciudadana que presentan los vecinos del barrio, como ya informó este diario.

Consultado por este medio, el consistorio explica que se está preparando «una actuación transversal desde las diferentes concejalías y delegaciones que tienen relación con el barrio».

A pesar de que reconocen no tener todavía un plan de trabajo concreto en relación a esta problemática, la idea es «que no sea una actuación puntual sino con miras a futuro, y debe llevarse a cabo con el resto de administraciones». Aún no se han mantenido reuniones relativas al tema con Delegación de Gobierno pero sí con colectivos vecinales.

Uno de estos encuentros se ha producido entre Gema Cortés, concejala de Policía Local, y SOS Casco Antiguo. Luis Pacheco, portavoz del mismo, explicó que a dicha reunión acudieron también otros ediles de la corporación. «Les hemos hecho un ‘tour’ por lo más granado de nuestras calles para que vieran la realidad a la que nos enfrentamos, queríamos cambiar su percepción sobre el Casco Antiguo, que se dieran cuenta solos de cómo están las calles. También les hemos hecho una petición especial: que desde el ayuntamiento, que es nuestra administración más cercana, se presione a Delegación de Gobierno. Son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes combaten el narcotráfico y aquí lo que hay es un problema muy serio de menudeo y un número de puntos de venta de dorga que es excesivo».

Para SOS Casco Antiguo, la mejora del barrio pasa por la «coordinación, coordinación y coordinación» de las administraciones.