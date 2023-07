La bandera de la ciudad sigue siendo tema de debate. Este jueves, las alegaciones presentadas por el Ateneo de Badajoz y Unidas Podemos -cuando el grupo aún tenía representación municipal- llegan a pleno.

Los dos colectivos presentaron el mismo argumento en sus alegaciones contra la aprobación de dicha bandera. Según indicaron, la propuesta aprobada inicialmente no cuenta con un informe de un titulado en Vexilología, algo necesario según lo recogido en el decreto 309/2007. De acuerdo con el Ateneo, en el comité encargado de la creación de la misma no consta nadie con la formación adecuada para llevar a cabo los trámites y el diseño necesario.

Además, Unidas Podemos mostró su disconformidad con el diseño -en su opinión, falta la representación de la fundación islámica y del reino Aftasí en el proyecto de bandera- y el comité elegido para confeccionarla -alegando que no existía paridad de género, que no está debidamente conformado-, así como que no se hubiera sometido a ninguna consulta popular, entre otras cuestiones.

Estas alegaciones deben resolverse antes de remitir el expediente completo a la Junta de Extremadura, organismo que también tiene que dar el visto bueno a la misma.