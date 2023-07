Vecinos de la carretera de Sevilla en Badajoz: "No nos rendiremos hasta tener agua potable"

Los vecinos del paraje de San Gabriel, en la carretera de Sevilla, no quieren que sus reivindicaciones caigan en el olvido, por eso han decidido colgar botellas de agua vacías y carteles en el exterior de sus casas para hacer visible la situación en la que se encuentran desde hace décadas: las 24 viviendas de la zona carecen de red de abastecimiento y algunas de ellas tampoco tienen saneamiento, sino fosas sépticas.

En las pancartas que han colocado en sus parcelas -son las primeras, anuncian que pondrán más-, junto a la imagen de un grifo del que cae una gota se puede leer; «Barrio sin agua ni saneamiento. Responsable: ayuntamiento».

«No nos vamos a rendir hasta que tengamos agua potable», advierte Jenaro García, uno de los afectados. En este paraje residen unos 80 vecinos y la mayoría son primeras residencias, es decir, durante todo el año deben acarrear con agua embotellada, pues la que mana de los pozos de los que se abastecen no es apta para el consumo humano.

Antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo ya denunciaron ante la opinión pública su problema, para el que llevan años pidiendo una solución al ayuntamiento. Su esperanza estaba puesta en que se aprovecharan las obras de desdoblamiento de la carretera de Sevilla, que ya están adjudicadas y se prevé que comenzarán en breve, para que se les dotara de estos servicios básicos, No han conseguido arrancar ningún compromiso firme al respecto y ante el inminente inicio de los trabajos no quieren que se les siga dando largas.

Tras comprobar que en el proyecto de desdoblamiento de la carretera de Sevilla no se incluía ninguna actuación relacionada con las redes de saneamiento y abastecimiento para sus viviendas, los afectados remitieron un escrito al Ayuntamiento de Badajoz. Desde el servicio de Inspección de Aguas les contestaron que el Plan General Municipal (PGM) recoge que las redes están ubicadas en un espacio libre público, por lo que no pueden ser objeto de suministro.

A los vecinos del paraje de San Gabriel no les vale esta respuesta. Creen que se debe estudiar su caso y, si es necesario, introducir una modificación en el PGM, pues entienden que su situación es «tercermundista» y sus derechos se están viendo cercenados.

Reunión con el alcalde

De manera informal han trasladado sus demandas al alcalde, Ignacio Gragera, y al concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, que les dijeron que se reunirían con ellos. La cita se la han confirmado este mismo viernes: el próximo 28 de julio. Encaran este encuentro con la confianza de que se les pueda dar una solución definitiva y están dispuestos a escuchar las alternativas que les puedan trasladar. Eso sí, aseguran que se mantendrán firmes en su propósito: la llegada del agua potable y el saneamiento no se puede alargar más para unas viviendas que se levantaron en la década de los 70, que «son legales» y por las que pagan un «elevado» IBI.

Los vecinos están dispuestos a acudir al Defensor del Pueblo u otras instancias para defender su derecho a contar con unas infraestructuras «básicas». La obra de desdoblamiento de la carretera de Sevilla se prolongará durante meses y saben que, aunque se atienda su demanda, no tendrán agua potable «de hoy para mañana», pero quieren que antes de que comiencen las máquinas el ayuntamiento se coordine con Demarcación de Carreteras para que luego no se utilice como excusa que ya es tarde. «La que nosotros pedimos es una obra sencilla, si se va a levantar todo lo lógico es que se aproveche ahora», expone Jenaro González, quien recuerda que la conexión a la red de saneamiento está «a poco más de 15 metros» de las viviendas que no lo tienen y la red de abastecimiento «baja recta desde Los Montitos», donde, a pesar de ser una urbanización mucho más reciente, «sí cuentan con estos servicios».