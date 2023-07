Se anunciaron en marzo de 2022 y la previsión era que estuvieran listos ese mismo verano. El plazo no se pudo cumplir y su puesta en marcha se retrasó a finales del año pasado. Seis meses después, los vecinos de la Cañada-Las Moreras siguen esperando el medio centenar de huertos urbanos que el Ayuntamiento de Badajoz iba a habilitar en un terreno de titularidad municipal entre la calle Anselmo Arenas López y el parque de la margen derecha del río.

«No sabemos nada. Nos dijeron que estaban aprobados y se iban a hacer, pero no hemos vuelto a tener noticia», lamenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Cañada- Las Moreras, José Luis González, quien reconoce que en el barrio estaban «muy ilusionados» con esta actuación, porque supondría una mejora «sustancial» y cambiaría por completo la imagen de una parcela baldía, que ahora es utilizada por muchos para depositar basura y escombros. Ahora el solar está desbrozado, pero cuando hay maleza se han producido incendios y hay quejas de los propietarios de las viviendas más cercanas porque se convierte en refugio de bichos que, muchas veces, terminan en sus casas.

El Ayuntamiento de Badajoz, a preguntas de este diario, se limitó a señalar que el proyecto de los huertos urbanos de Las Moreras se encuentra en el servicio de Patrimonio por cuestiones relacionadas con el suelo donde se quieren ubicar, pero no precisó ningún plazo de ejecución o si existe algún obstáculo legal que pueda dar al traste con estos planes.

Los vecinos confían en que no sea así y que los 50 huertos urbanos estén cuanto antes a disposición de ciudadanos y colectivos. La inversión prevista, según se informó en su día, rondaba los 80.000 euros.

Los huertos previstos en Las Moreras serán similares a los que ya funcionan en la barriada de Suerte de Saavedra desde el 2021. Son pequeñas parcelas, de unos 60 metros, cuadrados cada una dentro de un recinto perimetrado. Para adjudicarlas, se realizará un sorteo entre los demandantes y se reservarán algunas de ellas para asociaciones y entidades sociales.

Plaga de insectos

La asociación de vecinos va a solicitar una reunión con el nuevo concejal de Parque y Jardines, Rubén Galea, para trasladarle su incertidumbre sobre este proyecto, además de otras cuestiones relacionadas con el medio ambiente que preocupan al vecindario.

Entre ellas, la plaga de insectos que existe en los árboles de la zona de Las Moreras. «Los hay a millares, se cuelan en las casas y te caen encima. Están por todos lados», asegura el presidente vecinal, que urge una solución inmediata a este problema.

El parque del Vivero

Otro de los proyectos que están pendientes en la barriada es el de la recuperación del parque del Vivero. Los vecinos esperan como agua de mayo tenerlo a su disposición, tras años de abandono. Pero creen que los trabajos no avanzan a buen ritmo. «La obra va muy lenta. Un día hay gente trabajando y tres días no van... No sabemos qué ocurre, porque las veces que he preguntado no he tenido respuesta», afirma el presidente de la asociación vecinal, José Luis González, que teme que esta actuación tan esperada por el barrio se retrase.

Sin embargo, fuentes municipales aseguran que el parque se terminará «en plazo». Sí reconocen que los trabajos se tuvieron que paralizar porque una tubería del anillo de la red de abastecimiento de la ciudad está dentro del antiguo canal de Badajoz, por lo que se tuvo que modificar el proyecto de parte de la fuente prevista sobre esta canalización.

Las obras en el parque del Vivero, que llevará el nombre del pintor Francisco Pedraja (Madrid, 1927-Badajoz, 2021), comenzaron en marzo de este año y el plazo de ejecución era de 4 meses, por lo que, si no hubiera surgido este imprevisto, deberían haber terminado este mismo mes.

Los trabajos se adjudicaron a la empresa Cubillana por 330.00 euros. El objetivo de esta actuación es la puesta en valor de esta zona verde, que durante años ha permanecido lleno de maleza y basura. El viejo canal se ha desenterrado y se recuperará como fuente.

Además, el parque se ha comunicado con la avenida de Elvas por una escalera, a cuyos pies se colocará un monolito en homenaje a Pedraja. El proyecto también afecta una parcela contigua, a la que se amplía la zona verde y donde se habilitarán aparcamientos.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País anunció que iniciaría una campaña de suscripción popular para que en el parque se instale una escultura en memoria del reconocido pintor, que durante más de tres décadas fue presidente de la entidad.