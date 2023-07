"Están jugando con fuego». Es la advertencia que hace el sindicato Aspolobba al denunciar que únicamente tres agentes de la Policía Local están de servicio para toda la ciudad de Badajoz entre las tres y las once de este sábado, pese a que en la alcazaba el aforo (8.000 personas) está al completo para asistir el concierto de Maka. La cola para acceder al recinto se ha prolongado desde la puerta del Capitel hasta la Circunvalación.

«Es necesario un dispositivo exclusivo para este tipo de eventos multitudinarios», ha asegurado Manuel Manzano, presidente de Aspolobba, quien ha criticado que no se hayan designado servicios extraordinarios, a pesar de que aún no se han agotado los obligatorios que los agentes tienen que realizar a lo largo del año. Los voluntarios no los están llevando a cabo por el conflicto que mantienen con el Ayuntamiento de Badajoz por los impagos y el bloqueo de la equiparación salarial.

Según Aspolobba, en el turno de tarde, hay en la calle un oficial jefe de servicio, un policía local del grupo operativo y otro del equipo de Atestados, además de otro agente en la centralita para atender los avisos. «Es jugar a la ruleta rusa. Se está exponiendo a los ciudadanos y a los policías», ha alertado Manzano, quien ha anunciado que trasladarán lo ocurrido a la fiscalía, «porque creemos que existe dejadez de funciones por parte de la jefatura y del ayuntamiento», ha argumentado.

El presidente de Aspolobba ha señalado que no se designan servicios extraordinarios pese a «ser necesarios» porque se están reservando para cubrir otras citas multitudinarias que se desarrollarán en la ciudad hasta final de año. «No se puede actuar a las bravas y confiar en que no pase nada», ha dicho. «¿Qué ocurriría se si se produjera una avanlancha mientras miles de personas hacen cola», se ha preguntado el responsable de Aspolobba, quien ha reconocido que sus compañeros estaban sobrepasados. Según ha asegurado, las llamadas a la centralita se están desviando y no se está pudiendo dar apoyo a otros servicios, como el de bomberos, por la falta de efectivos.

Coordinación con la Policía Nacional

El Ayuntamiento de Badajoz, por su parte, ha replicado a la denuncia de Aspolobba que la seguridad está «garantizada». En este sentido, ha señalado que la cobertura del concierto se ha «coordinado perfectamente» con la Policía Nacional y el plan de seguridad se ha elaborado con los bomberos.