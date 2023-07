Vecinos de Santa Clara en Badajoz: 25 años «entre escombros y bichos»

Los vecinos de Santa Clara en el barrio pacense del Cerro de Reyes están «hartos» de la situación que viven por culpa del solar que tienen justo frente a sus casas. Estos denuncian la proliferación de hierbas y escombros, pero, sobre todo, la proliferación de «ratas y culebras» que no los dejan vivir tranquilos una vez llegado el verano.

De acuerdo con los vecinos, este terreno está así desde la riada del año 1996. «Hace poco tiraron la última casa que quedaba por derruir y todo esto ha quedado desierto», dice Sergio García, vecino. Afirma saber que el barrio en el que vive «es el más olvidado de la ciudad, no nos hacen ni caso».

García alega que han remitido varios escritos al ayuntamiento y que «solo le han contestado a uno». En su respuesta les indicaban que el solar del que se estaban quejando «era propiedad de la Junta de Extremadura», por lo que el arreglo escapa a su competencia. Entre los propios vecinos hay confusión respecto a la titularidad del terreno, por lo que recurrieron a la administración más cercana, dicen. «Aquí había casas antes de la riada, pero los propietarios recibieron nuevas viviendas en otra parte del barrio, no entendemos que nos digan que el terreno no es municipal cuando han sido ellos quienes han tirado las ruinas», explica Antonia Sierra, otra vecina afectada.

Este diario ha solicitado información al respecto al consistorio sin haber obtenido respuesta al cierre de la edición.

Sierra afirma que «se nos dijo que este terreno se iba a rehabilitar y transformar en una zona de juegos. Hoy, 25 años después, seguimos esperando una solución».

Este sería, en opinión de los vecinos, «el mejor uso que se le podría dar al solar, aunque nos conformamos con que vengan a cementarlo y a adecentarlo, por lo menos para que no salgan hierbas y los niños puedan jugar en un sitio más seguro en el que no tengamos miedo a caídas o a picaduras de cualquier tipo».

Convivir con los bichos

Los bichos que campan por la zona llegan ya hasta las viviendas. María José Monje dice que «no pueden ni siquiera abrir las puertas para ventilar», ya que si lo hacen «puede entrar una rata o una culebra». De hecho, esta vecina cuenta que un roedor ha hecho estragos en su cocina. «Fui a poner la secadora y la rata estaba dentro. Cuenta de la situación ya no funcionaba, se había comido el cableado». A Josefa Sanabria, de 85 años, le dio el susto una culebra en su cocina. «Menos mal que estaba mi hija en casa».

Las cucarachas, afirman, son una constante en sus viviendas. «Hay muchísimas, no puedes hacerlas desaparecer porque salen directamente del solar».

La convivencia con los insectos, aun así, no supone la peor parte de esta situación. Los vecinos denuncian el peligro que supone tener que transitar por el solar. La propia Josefa Sanabria sufrió una caída cuando fue a recoger a sus nietos. Aún hoy lleva el brazo vendado. «Entré a por ellos y como todo está lleno de piedras, me resbalé, me caí y me lastimé el brazo derecho», afirma. Josefa «da gracias» a que no tropezó en la zona «donde están los hierros esparcidos, si llego a caer encima de ellos podría haberme hecho mucho más daño».

Estos vecinos esperan que el ayuntamiento les proporcione pronto una solución y que «no solo manden a los operarios a desbrozar, hay otras actuaciones más importantes para que podamos vivir con tranquilidad».