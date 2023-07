Desamparada y angustiada. Así se siente Sara Lamlaoui, madre de dos hijos menores, uno de ellos con necesidades especiales, después de que, según asegura, le hayan suspendido el Ingreso Mínimo Vital (IMV)por «no presentar el DNI» de su bebé de 10 meses. «Este es el único sustento de mi familia. La burocracia no puede dejar sin comer a mis hijos», denunció este jueves a las puertas de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Badajoz, donde se concentró junto a miembros de Campamento Dignidad, para urgir una solución urgente a su precaria situación.

Sara vive en Almendralejo y se encarga en solitario de sus hijos. No tiene familiares que puedan cuidar de ellos, por lo que no puede trabajar a jornada completa para ganar un sueldo «digno» con el que mantenerlos.

No es la primera vez que le suspenden el Ingreso Mínimo Vital por problemas burocráticos. Según cuenta, entre enero y abril de este año, tampoco recibió los 854 euros mensuales que le han sido asignados, porque su DNI y el de su hijo de 3 años «habían caducado». Durante esos tres meses lo pasó fatal, pero pudo sobrevivir gracias a que consiguió una ayuda para el pago del alquiler a través de la asistenta social y a costa de endeudarse. Aún está pendiente de que le abonen los atrasos.

Cuando parecía que su situación económica comenzaba a estabilizarse, el pasado junio, de nuevo, el IMV, de nuevo, no le llegó. Sara asegura que ha hecho decenas de gestiones y llamadas para resolver el problema, pero se queja de que la Seguridad Social ni se lo soluciona ni le da explicaciones, pese a cumplimentó la gestión que se le requería de inmediato. Teme que la situación se repita y pasen varios meses hasta volver recibir esta ayuda. «Lo peor es que no sabes cuándo vas a cobrarlo y estás viviendo en una incertidumbre. Nadie te contesta al teléfono, te mandan de un sitio para otro...eres un simple número», decía ayer entre lágrimas. «Hace un mes que no lo cobro, pero para mí es como si fuera un año. No tenemos absolutamente nada, ni un céntimo», añadía.

Sara asegura que su caso no es único y que hay otras muchas personas que por cuestiones de burocracia no están percibiendo el IMV. «Es un sinsentido, porque no dejas de ser una persona pobre porque tengas o no DNI. Y si se necesita, que lo pidan, pero que no suspendan una ayuda tan básica y primordial», clamaba.

Ella se ha planteado desde «encadenarse» hasta hacer «una huelga de hambre» porque está «desesperada». Solo ha encontrado respaldo de Campamento Dignidad, pese a ello no va a cejar en su empeño, «porque mis hijos lo necesitan», defendía.