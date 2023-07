El joven Sixko Durán es un artista y compositor nacido en Badajoz y criado en Talavera la Real. Empezó en el mundo de la música desde muy pequeño, ya que con apenas 9 años subió a un escenario. Ahora, ha presentado su último single ‘Pa que lo bueno se coma lo malo’ y además va a poner música al turismo en la región con ‘Te invito’.

¿Cuándo descubriste tu afición por la música?

Mi afición por la música me viene desde niño cuando empezaba a presentarme a los festivales del colegio o a los que había en mi pueblo. Ahí fue donde descubrí lo que se sentía encima de un escenario.

¿Cuándo publicaste tu primer single?

Yo saqué un EP de cinco canciones en el verano de 2016. Dio la casualidad que conocí a Raúl Velasco, un productor pacense con quien congenié bastante bien. Me iba con él a su estudio y me enseñaba bastantes cosas como, por ejemplo la manera de componer porque yo componía, pero mi manera de hacerlo era un poco más diferente a como se debía hacer y andaba un poco perdido. Fue en ese momento cuando tomamos la decisión de ir haciendo canciones y, después de un proceso largo de más o menos un año, conseguimos componer cinco canciones y lanzarlas en un EP.

¿Como te sentiste al ver realizado tu proyecto?

Fue emocionante porque para mí era un sueño cumplido. Siempre había querido tener mi propio disco y que la gente pudiera escuchar algo en lo que durante tanto tiempo había trabajado en el estudio. No todo el mundo puede decir que ha grabado un disco con sus propias canciones y en el momento en el que lo tuve en las manos me sentí bastante orgulloso, feliz por haberlo hecho.

Acabas de sacar un nuevo single, ‘Pa que lo bieno se coma lo malo’. ¿Qué mensaje quieres lanzar con este tema?

Mi última canción habla precisamente de los buenos ratos y las cosas pequeñas y sencillas, las que de verdad nos dan felicidad.

Y tras este tema de verano, ¿en qué proyecto estás trabajando?

Diputación de Badajoz ha elegido mi anterior tema, ‘Te invito’, para representar al turismo en Extremadura. Ahora estamos grabando el vídeoclip de la canción que saldrá próximamente.

¿Cuáles son tus metas?

Pues la verdad es que no me pongo grandes metas. En este momento lo único que quiero conseguir es dejar el pabellón de Extremadura bien alto con ‘Te invito’ y que el vídeo anime a la gente a visitarnos, para mí es un orgullo poner voz al turismo de mi tierra con una de mis canciones.

Como artista extremeño, ¿qué significa para ti esta tierra?

Es mi casa, donde la gente me acoge y me quiere. No nos hace nada falta nada de fuera, tenemos la mejor gastronomía, el mejor aire para respirar, las mejores piscinas naturales y el mejor turismo. Creo que hay que salir poco de Extremadura para ser feliz.