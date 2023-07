Daniel, Amparo y Raquel ni sienten, ni padecen. No notan hambre, ni sueño, ni calor. Antes del mediodía de ayer, miércoles, descargaron sus sillas junto a la puerta del Capitel de la Alcazaba dispuestos a no dejarse escapar la primera fila del concierto que esta noche ofrece en la ciudad Pablo Alborán. «Pablo se lo merece todo», dicen. Cuando empiece el show, ellos habrán cumplido 34 horas de cola. «Queremos verlo muy bien, vivirlo cerquita». Son de Madrid, Valencia y Donosti respectivamente y llegaron a Badajoz ayer. Sus maletas están junto a ellos. «Anoche dormimos al raso. Hemos cogido un hotel para esta noche, así descansamos después del concierto. Un rato antes de que empiece nos iremos a duchar por turnos y dejaremos allí los trastos, así venimos oliendo rico a ver a Pablo».

Este grupo de amigos que orbita alrededor del cantante lleva recorriendo toda la Península Ibérica al ritmo que marca Alborán. «Vamos a casi todos. Estamos haciendo la gira con él. Venimos de verle en Oporto y mañana madrugaremos para ir a Huelva a hacer esa cola».

Desde Madrid llega Alba Melo. Su madre es pacense de nacimiento y ella ha decidido invertir algunos días de vacaciones en visitar la ciudad y, de paso, disfrutar del cantante. «Este es el quinto concierto de esta gira que veo», afirma Alba mientras se tapa la cara con una gorra. El sol hace estragos entre los fans. El grupo de Alba también ha hecho noche junto a la muralla.

Marcelo, trabajador de La Bodega San José, afirma perplejo ante la situación que el establecimiento no sacará los veladores durante estos días ya que la cola se ha instalado justo en el espacio que habitualmente utilizan. Su local sirve de punto de refresco para los fans. «Sabemos que la tarde será dura y aumentará la cola. Tenemos las neveras cargadas. La gente viene con muchísimas ganas».

En familia

Esta cola también está sirviendo de experiencia familiar. A las nueve de la mañana llegaron Lucía y Almudena desde Jerez de los Caballeros. «Compramos las entradas en cuanto salieron». Con una nevera llena de agua, bocadillos y un paraguas han afrontado el calor de mediodía. Otra madre e hija presentes han hecho hoy el camino a Badajoz desde Lisboa.

«Nosotras no pensábamos venir por la mañana pero nos enteramos de que ya había gente y nos entró el ansia», dicen dos jóvenes mientras esperan a que sus padres les traigan bocadillos. También las hay que tienen prisa pero poco tiempo libre. La sobrina de Blasi la ha llamado esta mañana «para pedirme por favor que hiciera la cola por ella, ¡así que aquí me veo! Esto no lo hago por cualquiera, es que a mi sobrina la quiero mucho. Cuando llegue, me voy para casa. Yo ni siquiera tengo entrada para el concierto», decía la sacrificada tía, cuyo lugar de la cola ya correspondía, como en un tendido, a 'sol y sombra'. «Compadezco a los que lleguen a partir de ahora».

A las 21.00 horas abrirán las puertas del recinto «aunque confiamos en que se apiaden de nosotros y nos dejen entrar algo antes» y a las 22.30 horas, Alborán dará la primera nota entre los muros de la Alcazaba pacense. «Ojalá sea una noche mágica», dicen los fans.