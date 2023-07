La diéresis de ‘pingües’ hizo que Victoria sea hoy la campeona del concurso regional de ortografía para estudiantes de la ESO que organiza la Junta de Extremadura. «La frase la tengo grabada a fuego en la mente: la empresa dio pingües beneficios. No conocía la palabra pero me la jugué y me salió bien», dice esta adolescente pacense de 16 años.

Victoria Torres Pineda ha acabado el curso siendo la mejor de la región después de imponerse a contrincantes en un concurso que se alargó varias fases. «Primero competí con mis propios compañeros de instituto y luego fui a la final en Mérida. Yo sabía que mal no lo iba a hacer pero no esperaba ganar». El camino hasta ese momento, sin embargo, comenzó mucho antes: Victoria intentó competir cuando el año pasado pero no la dejaron porque el reto está destinado a alumnos de 4º de la ESO. Desde entonces, la joven volcó sus esfuerzos en prepararse. «Me gusta mucho leer, así que eso no me costó trabajo. Sí que me repasé con atención las reglas de gramática y ortografía españolas porque sabía más o menos cómo iban a ser las pruebas. No es solo deletrear», explica.

Victoria reconoce que su primer pensamiento cuando le dijeron que era la ganadora fue para sus profesoras de Lengua: María Cerro, la actual, y Cristina Gallego, la persona que la ha acompañado durante varios cursos de la ESO. «Es de mis profesoras favoritas. Le escribí para contárselo y para darle las gracias. Nada más saber que había ganado sentí que tenía que contárselo a Cristina».

Una aficionada al ‘heavy metal' y a salir con sus amigos

Esta joven está a punto de comenzar Bachillerato. Lo hará en el IES Zurbarán, centro donde ha cursado este último año escolar «y donde estoy muy a gusto». Estudiará la rama de Humanidades y después hará Derecho, como su padre. «No estoy aún segura aunque probablemente sea así». Tiene las mismas dudas que cualquier persona de su edad.

A Victoria le gusta la música, concretamente el rock y el heavy metal. Toca el clarinete, un poco de piano y el bajo eléctrico. «Mi madre me anima a formar una banda con mis amigos y a lo mejor lo hago». También confiesa que le encanta salir a la calle con sus amigos. «Es que soy muy extrovertida, me encanta relacionarme con la gente». Victoria tiene redes sociales, como toda su generación, aunque afirma que no las usa mucho.

¿Sus próximos objetivos? Descansar este verano. Leer literatura clásica, su favorita. Empezar el curso con buen pie. Esta pacense no descarta, en un futuro, presentarse a algún concurso de televisión «porque a mi hermano le encantan y yo los veo factibles. Me gusta la cultura general».