El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz urge la puesta a punto del parque de San Roque, ubicado entre las calles Mondego, Juan Labrado y el pabellón deportivo Nuria Cabanillas, ante la palpable «dejadez y falta de mantenimiento» que sufre este espacio. A través de un comunicado, el PSOE denunció este lunes que no funcionan ninguna de las dos fuentes que hay; existen calvas en la zona de césped; las hierbas están sin cortar; los juegos de gimnasia están dañados o han perdido algunas piezas; y se ven alcorques sin árboles.

«Necesita de más atención», aseguraron los socialistas sobre este parque, tras la visita que realizó el concejal Alejandro Mendoza. «El cuidado del parque es deficiente y pedimos una verdadera puesta al día», insistió.

El PSOE reprochó que «lo peor de toda esta dejadez municipal abusiva» es que no se trata de deficiencias que se han producido en los últimos días, sino que son el resultado de «meses de desafección, de aversión a hacer las cosas bien y a una falta de interés en hacer las cosas bien que es injustificable». Para Mendoza, el mérito no será que el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea, envíe ahora a los operarios municipales a subsanar estos desperfectos, «sino que el éxito consistirá en que se mantenga en el tiempo», dijo.

En este sentido, el concejal socialista señaló que la regularidad en el mantenimiento de las zonas ajardinadas «es la gran asignatura pendiente» de la ciudad y confió en que el equipo de gobierno reaccione «sin necesidad de recordarles cuál es su trabajo», apuntó.

Auditorio

El cuidado del parque de San Roque no es lo único que reivindica el grupo municipal socialista, que lamentó que la zona destinada a auditorio, «en la que se podían ofrecer actuaciones culturales» a los vecinos de la barriada, no se haya estrenado 7 años después de que se construyese este espacio con una inversión superior a los 700.000 euros. «Esta son las cosas que no se pueden permitir», defendió el PSOE, que criticó que frente evidentes situaciones de «dejadez» como esta, el alcalde, Ignacio Gragera, no haga autocrítica y sostenga «que todo está bien».