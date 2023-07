Con tan solo 10 años, el pacense Pedro Ramos Bazaga ya lleva el arte del flamenco en la sangre. Este aspirante a cantaor es nieto del reconocido guitarrista Paco Bazaga y, a pesar de su juventud, sabe muy bien lo que quiere hacer en un futuro no muy lejano: hacerse un hueco entre los grandes.

El reconocido cantaor Francisco Escudero, ‘El Perrete’, es su profesor. Asegura que durante años ha enseñado a muchos niños y no tan niños a perfeccionar la técnica del cante, aunque confiesa que Pedro no es igual que el resto. «Tiene algo, no sé explicar el qué, pero lo tiene», afirma. Cuenta que es un niño «muy trabajador», al que le gusta lo que hace y se siente comprometido con ello. «Es muy difícil ver hoy en día este grado de compromiso con el flamenco y me parece algo increíble que siendo tan joven, sepa ya lo que significa y, más aún, que decida seguir avanzando en su aprendizaje», destaca.

Pedro acude con frecuencia a espectáculos de flamenco y se queda atónito ante todo lo que ocurre sobre los escenarios, porque, además de disfrutar con lo que más le gusta, aprende de otros cantaores con experiencia.

El arte corre por sus venas

Nació en una familia de tradición flamenca, en el que el gusto por este género musical no solo lo ha heredado de su abuelo, sino también de su madre y de su padre. «Desde el vientre de su madre ya oía las seguirillas que yo le cantaba», recuerda Escudero, amigo de la familia «de toda la vida». Fue al cumplir los 8 años cuando su padre, Gregorio Ramos, le preguntó a Pedro si quería cantar. La respuesta fue que sí y desde entonces recibe clases de El Perrete. «Me gusta mucho cómo me enseña», asegura su discípulo.

Sus padres se sienten muy orgullos de lo que Pedro está consiguiendo a pesar de su corta edad. «Yo simplemente me hubiese conformado con que compartiera conmigo y con su madre el gusto por el flamenco, pero la verdad es que verlo así es toda una satisfacción para nosotros, pues queremos que nuestros hijos se dediquen aquello que les haga felices», afirma Gregorio Ramos.

«Donde de verdad empezamos a ver todo el potencial que encerraba Pedro fue cuando hice un concierto en la plaza Alta en 2021 con los niños de la escuela», explica El Perrete. El niño «se creció» y se supo desenvolver ante todos los presentes como si fuera un profesional. «Se llevó al público de calle», dice con orgullo.

«Nosotros lo vamos a acompañar siempre en todo lo que haga», asegura su padre, quien, no obstante, que la prioridad son sus estudios. De momento, está cumpliendo con sus obligaciones y sus notas son de «sobresaliente».

Aunque a la familia le preocupa el futuro de un niño tan pequeño en el mundo del cante, reconocen que «ya no es como antes» y agradecen la labor de personas como El Perrete, pues contribuyen a profesionalizar la tradición del flamenco. Pedro sigue dando pasos hacia su meta y el próximo 10 de agosto tendrá la oportunidad de mostrar su talento en la peña flamenca de Don Benito.