La nueva salida del puente Real de Badajoz preocupa a los vecinos de la zona

La obra del nuevo ramal de salida del puente Real avanza a pasos agigantados.

El pasado lunes comenzaron los trabajos para crear una nueva salida en el nombrado puente, el más transitado de la ciudad, que lo conecte con la calle Ezequiel Moro Cárdenas de tal manera que el tráfico en la actual salida de la calle Julio Cienfuegos Linares y en la rotonda del final del puente se vean aliviados. En ambos lugares los atascos en hora punta y en fines de semana son habituales. «Yo vengo a trabajar a esta zona una o varias veces al día, todos los días. Este nuevo camino me va a beneficiar mucho, a ver si lo terminan ya», decía ayer Iván Ramos, repartidor que circulaba en moto por la calle Ezequiel Moro Cárdenas.

«Quitará bastante en la rotonda, me parece muy útil», expresaba Antonio Gil, residente en uno de los pisos de la avenida Puente Real. «Me va a quitar de tener que ir hasta la redonda y volver por el parque, eso es bueno, pero el miedo que yo tengo es que pase eso mismo en mi calle a partir de ahora. Nos va a meter mucha circulación en la zona», remataba.

La preocupación de Antonio es la de todos los vecinos. Los motivos son variados. El resultado, el mismo. «Yo vivo en el bloque más cercano al ramal. Si los vehículos entran muy rápido en esta zona más residencial puede ser peligroso. La salida del parking es por la calle Ezequiel Moro Cárdenas, está muy próxima, esperemos no tener incidentes», decía Maite, una vecina. Ella hacía referencia a que es «consciente» de que la velocidad por la que se circula en el puente no puede ser superior a los 50 kilómetros por hora, pero afirma que en la zona residencial, difícilmente se pasa «de los 25 o 30 kilómetros por hora», lo que sí sería una diferencia significativa.

Martín, habitante del barrio «de toda la vida», alaba la idea de esta construcción. La descarga de tráfico del puente, en su opinión, «es estupenda. Yo muchas veces para entrar me tiro más de media hora en cola, no te exagero» pero deja entrever la misma preocupación. «Confiaremos en que la gente respetará y circulará adecuadamente para que no haya accidentes».

«A mi no me convence. A priori podría parecer que se va a descargar el puente para llenar de coches esta zona. Yo vivo aquí, me viene mejor, pero no se si cuando esté funcionando será más útil que contraproducente», afirmaba Fran Márquez, también vecino.

El paso de peatones

Otra de las cuestiones que hace desconfiar a los habitantes de estas calles es el lugar elegido para colocar el paso de cebra. Tanto los peatones como los ciclistas tendrán que caminar hasta el centro del ramal para atravesarlo y continuar su camino por el puente Real. Jennifer, vecina y usuaria habitual del puente a pie, señalaba que «nadie lo va a respetar. Lo veo bien en cuanto a organización del tráfico, pero no está bien planteado». Tanto ella como Luis, otro vecino presente ayer en la zona de las obras, veían necesaria la colocación de vallas fijas ancladas al suelo en la curva entre el puente y la nueva salida, de tal manera que se obligue a los usuarios a bajar hasta el cruce. «Si no, va a haber más de un susto. Si ni siquiera se están respetando las señales de ‘prohibido el paso a peatones’ mientras hacen las obras, ¿creemos de verdad que van a hacer caso a un paso de peatones que está varios metros más abajo? Pasarán a la carrera».

Los trabajos

Esta obra cuenta con un presupuesto de 30.000 euros y está planteada para que termine en algo más de tres semanas, aunque debido al rápido avance de las mismas, el ramal podría estar inaugurado algunos días antes.