El Museo de Bellas Artes de Badajoz (Muba) amplía su colección con 243 obras procedentes de adquisiciones, donaciones y legados incorporados a su colección entre 2021 y 2022, que ahora permanecen expuestas hasta el 24 de septiembre, repartidas entre las plantas baja y primera de la pinacoteca con entrada por la calle Francisco Pizarro. Entre las obras incorporadas hay un óleo de Eduardo Naranjo y otro de Justo González Gonzalez, así como un legado con 114 obras de Bonifacio Lázaro, con las que este museo se convierte en la institución que alberga más creación de este pintor, gracias a la herencia de su hija, además de un cuadro de Manuel Antolín.

El Muba organizaba habitualmente cada dos años una exposición con sus últimas adquisiciones y donaciones, pero durante un tiempo se dejó de hacer. Este año se ha retomado porque había un número muy importante de piezas, según explicó ayer, durante la inauguración, la directora el museo, María Teresa Rodríguez.

Por su parte, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, destacó que esta muestra pone de manifiesto «el trabajo interno que no se ve pero que brilla mucho». Cabezas comentó que las donaciones que el museo acepta no son la totalidad de las que se ofrecen «porque no todas tienen cabida».

Otras incorporaciones han sido tres óleos de Mercedes Barba, pintora de Fuenlabrada de los Montes fallecida en 2018, una Maternidad de Julián Pérez Muñoz, dos óleos abstractos de María Ruiz Campins (a la que el Muba dedicó el año pasado una exposición monográfica), un retrato de Adelardo Covarsí, cuatro esculturas de madera del villanovense Pedro Monago, tres lienzos y 91 obras en papel del pintor pacense afincado en Portugal Justo González Bravo y la donación de la artista Pilar Molino, que vive en Fregenal de la Sierra y ayer asistió a la inauguración de la exposición, para conocer in situ cómo han sido colocadas sus 21 obras: 17 que firma ella más otras 4 que le pertenecían y son de otros artistas nacionales, como María Girona, Darío Villalba, Miguel Pérez Aguilera y Eugenio Granell.

En el recorrido que la directora realizó por la exposición, destacó del cuadro de Pérez Muñoz que el Muba tiene otras obras de este autor, un bodegón, paisajes y temas religiosos, pero es la primera Maternidad y ha sido donada por la familia Sanabria. Este cuadro se presentó en la VII Bienal de Alejandria en 1987. En la misma sala se exponen tres obras de pintura naif de Mercedes Barba donados por su familia tras su muerte y de la que el Muba solo tenía un cuadro hasta ahora. De Campins también poseía solo una obra y la familia ha donado dos más que pasarán a la exposición permanente. El cuadro de Eduardo Naranjo (’Vanesa en la playa de Sanlúcar’) es conocido porque lleva un tiempo en la exposición permanente tras formar parte de la antológica del centenario del 2020 y se quedó en depósito. Al museo le ha costado la mitad de su valor. El Muba no tenía ningún óleo de Naranjo, sólo obra gráfica. El legado testamentario de Angela Antolín, sobrina nieta del pintor de Almendralejo Manuel Antolín, es una obra de inicio, «de discreta calidad», pero el Muba no tenía ninguna obra de este artista costumbrista que murió con 43 años. A su lado se expone otra donación, un retrato de Covarsí de 1950 del alcalde de Alburquerque en Gerona. No estaba catalogado y la familia lo envió al museo por mensajería.

La colección del Muba abarca desde el siglo XVI al XXI. Expuestas permanecen unas 500 obras, que son la quinta parte de todas las que posee. La directora comentó que a finales de año realizarán una selección para remodelar la disposición de la planta baja del edificio dedicada a la colección permanente y la sala 00 para mostrar algunas de las obras que ahora se pueden ver en la exposición. Según comentó, la Noche en Blanco, que se celebra el primer fin de semana de septiembre, puede ser un buen momento para acercarse al Muba y conocer sus últimas incorporaciones.