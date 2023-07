La astronauta Sara García, de reconocido prestigio internacional, intervino, ayer, en el Congreso anual de Biotecnología, que ya va por su décimosexta edición.

Esta joven nunca se había planteado ser astronauta hasta que vio la oferta de la Agencia Espacial Europea, «ya que mientras que no salga una oferta de trabajo ni siquiera es algo a contemplar». Por lo que, cuando vio que el trabajo de astronauta consistía no solo en «irse al espacio», sino también en realizar investigaciones científicas con las más avanzadas tecnologías en equipos multidisciplinares y «con ese puntito de aventura que implica ver tu planeta desde el exterior, me percaté de que ese era quizás el trabajo de mis sueños».

Su vida

Sara García lleva 13 años dedicándose a la investigación oncológica, algo que no ha dejado de lado, puesto que lo compagina muy bien «así no tengo que elegir entre mamá y papa, me puedo dedicar a ambas cosas al mismo tiempo». Aunque reconoce que le faltan horas en el día para todo. «Ahora estoy en el cuerpo de reserva y no tengo misión asignada, pero cuando tenga una, tendré que pedirme una excedencia en la investigación ya que la preparación para ella requiere una dedicación plena durante dos años».

García no ha salido al espacio todavía, ya que «está recién nombrada» y es necesario que pasen cinco años para que pueda viajar por primera vez. Pero cuando lo haga, lo primero que le gustaría hacer es ir a la Estación Espacial Internacional para hacer investigación oncológica, ya que «soy investigadora y quiero contribuir al avance del conocimiento «probando organoides y buscando nuevas vulnerabilidades en las células tumorales aprovechando el distinto comportamiento que estas desempeñan cuando están en microgravedad».

La astronauta, tiene dos metas en su vida. Por un lado, quiere mejorar la vida de los pacientes con cáncer, desarrollando un fármaco que ayude a combatir el cáncer de pulmón, cuya investigación está muy avanzada y por otro, quiere convencer a la agencia espacial para que financie una misión con proyectos de investigación procedentes de España y poder hacer investigación oncológica a microgravedad.