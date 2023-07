La puerta abre a las nueve de la mañana y «esto es un bochorno, se está mejor en la calle». Hasta las 11.30 o las 12.00 de la mañana no encienden todos los aparatos de aire acondicionado. Usuarios del centro de mayores de San Roque, uno de los que más socios aglutina, se quejan del calor que pasan en el bar, que es prácticamente el único servicio que el hogar les ofrece.

El problema, según cuentan la responsable del bar, Belén, es que la línea eléctrica está muy cargada y si se encienden todos los aparatos de aire y los de la cocina (la freidora, calientatapas y cafetera) salta el fusible. Por eso los split no se encienden a primera hora, cuando la cocina tiene trabajo. El presidente de este centro de mayores, Pedro García, ha llamado «varias veces» al ayuntamiento y ayer por la tarde estaba previsto que acudiese un electricista a solucionarlo. García explica que el aparato de mayor tamaño se enciende desde que abre el bar y los otros a media mañana, un proceder que considera suficiente. Pero los usuarios llevan ya muchas semanas soportando las altas temperaturas a primera hora cada mañana y se quejan.

Jesús Martín acude todos los días sobre las 9.30 horas «a echar una partidita» y se marcha temprano, sobre las 12.30 horas. Juega al dominó por parejas. «Estoy dos o tres horas, pero es que no se puede estar». Ayer a media mañana había más de 30 mayores en el bar. Martín asegura que se quejan desde hace bastante tiempo. «Está saltando el automático si se enciende el aire y hasta que no termina la cocina no se pone», explica. «Somos personas mayores, yo tengo 70 años y la mayoría tienen más edad, sudo mucho y me tengo que ir». Algunas mañanas no puede tomarse el café con leche porque se pone «sudandito» y tiene que pedirlo en el bar de enfrente. Hay usuarios que ya ni van «porque no se está bien». Esta situación se suma a la falta de servicios de este centro. «Esto es una cuadra, otros hogares de mayores tienen sala de lectura y de televisión, de juegos, para ping-pong pero aquí solo el bar para jugar a las cartas». En tiempos hubo peluquería de mujeres y un peluquero, pero ya no están. «Que miren un poco por nosotros, por los mayores, llevamos más de un mes con calor y no vienen a solucionarlo». Para Martín «esto es más serio de lo que parece».

Francisco Ribero es otro habitual del centro. «Vengo por las mañanas y hace un calor impresionante, me quejo porque esto es un centro de mayores, es insoportable». Paco Estévez acude al hogar todos los días desde la carretera de la Corte. «Cuando nos cierran esto no sabemos dónde ir, aquí jugamos al dominó, a las cartas, echamos el ratito, hablamos con los amigos, pero con estas calores no se puede». Suele llegar a las 10.00 de la mañana y regresa a casa sobre la una. Ayer hacía tanto calor que se fue antes. «No podía aguantar, se está mejor en la calle que dentro».