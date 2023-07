No, no es una cuestión de edad. Puede que sea cultural. El otro viernes en el patio del museo asistí a un concierto. Una cantante con buena voz, lista, con canciones que, durante los últimos cuarenta años, han crecido a la vez que su público. La cola, que bajo el calor de un julio y un Badajoz inmisericorde, doblaba la esquina, era curiosa. Estaban los que acuden a cualquier cosa que se organice gratis. Un nutrido grupo de mediana edad, con cara de recuerdos. Los pasaba por aquí. Los mayores con la ilusión de descubrir y la mirada risueña. Los que se aburrían bajo el ventilador. Con los pedacitos de conversación que me llegaban ya empecé a pensar en que quizá existía una relación en la exteriorización del disfrute con el género. En el concierto, sobre todo al final, se coreaban los estribillos y se bailoteaba. Los del grupo del gratis, y los del aburrimiento, miraban entre la estupefacción y la desaprobación. Las primeras palmas sonaban aisladas y los incipientes meneos de caderas eran de mujeres. Las caras sonrientes, las manos alzándose, la cabeza moviéndose al ritmo del deseo de pasarlo bien. Advertí al menos tres maridos, o acompañantes varones, que miraban, adustos, con reproche, tamaña falta de decoro. Y el inicio del ritmo de ella se amputaba, se censuraba con un pestañeo, se avergonzaba dejando los brazos inertes a los lados, disimulando. Las que primero «se soltaron» fueron mujeres solas, mujeres con otras mujeres, mujeres con edad de francamente querido me importa un comino, mujeres muy jóvenes con compañeros que compartían su alegría. Otras muchas continuaron sentadas, impertérritas, mirando de reojo al señor que les había tocado en suerte, y moviendo discretamente los pies, sin hacer ruido. Recordé otros gestos desaprobadores de papel couché, el público de Piqué a Shakira, coartando un conato de bailoteo. El de ese actor musculoso, que no se como se llama, que masculla ante las cámaras, «compórtate a Miley Cyrus que, una vez separada de semejante mastuerzo, canta «no necesito que tu me regales flores». Por eso me gusta ver tanto las verbenas de los pueblos, las mujeres por fin sin recato, bailando solas, o mejor juntas, con su vecina, o su prima, con ganas de pasodoble o de lo que se tercie. Me producen ternura y una alegría reivindicativa, por tantas que han tenido que hacerlo a escondidas, solas, en la cocina, mientras hacían limpieza, cuando él se iba a trabajar. Por las que han pasado en el parque al lado de músicos que le incendiaban el alma, habiendo dado su reino por lanzarse a dar aunque fueran unos pasos, y se han alejado con la tristeza y la frustración pegada a sus zapatos. Algunas se han quedado con las ganas de por vida. Por eso, pensando en ellas, mi amiga Sol y yo saltamos de la silla, con los brazos en alto, nos miramos y coreamos, desafinando de oreja a oreja: «Tantas veces me he caído y con tu mano yo me he vuelto a levantar», sabiendo que ya no necesitamos que nadie nos regale flores, ni nos saque a bailar.