El imán de Badajoz y representante de la comunidad islámica en Extremadura, Adel Najjar, volverá a encontrarse con una respuesta negativa cuando visite al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en el nuevo mandato que acaba de comenzar. Najjar no se rinde y reiterará al alcalde popular la petición de que el cementerio municipal reserve una parcela exclusiva para enterramientos islámicos, una demanda en la que la comunidad musulmana viene insistiendo desde hace años. Pero Gragera no ha movido un ápice la postura que ya expresó cuando hace dos años tomó posesión de la alcaldía y que es la misma que la de sus predecesores del PP.

«Mi posición -manifestó ayer el alcalde- y la del equipo de gobierno no ha variado en el sentido de que entendemos que no estamos en contra de que se les proporcione un espacio para realizar los enterramientos según el rito islámico, pero no puede ser un terreno exclusivo, como tampoco lo tiene ninguna otra confesión religiosa». Si el imán solicita una reunión al alcalde para que lo reciba en septiembre «por supuesto» que se reunirán «y le trasladaré lo mismo que ya le trasladé en su momento», dijo Gragera, que respondía así -a preguntas de los medios de comunicación- a las manifestaciones que el día anterior publicó este diario, realizadas a Efe, según las cuales, la comunidad islámica insistirá en su petición para contar en Badajoz con un espacio exclusivo, pues se trata de «una justa reivindicación».

En Extremadura viven 21.000 musulmanes, de los que más de 2.000 están en Badajoz. Cuando alguno fallece, su cuerpo es repatriado a su país de origen o trasladado a cementerios de otras comunidades autónomas, lejos de sus familiares, asentados en la región extremeña, donde muchos han nacido. El imán contó que ya ha solicitado una reunión al alcalde pues confía en que Gragera pueda cambiar de opinión.

No parece que así vaya a ser, a juzgar por la contundencia con la que ayer el alcalde defendió su posición. «No hay ninguna confesión religiosa que tenga una parcela propia exclusiva dentro de ningún cementerio público español, ninguna, y los que las tengan será por cuestiones históricas o derivadas de otra historia», aseveró.

Solo cuatro comunidades

Lo cierto es que en todo el territorio nacional hay 42 cementerios repartidos en 27 provincias. Algunos son parcelas reservadas en el interior de los cementerios municipales. Ninguno en Extremadura que, junto con Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia, son las únicas cuatro comunidades donde no es posible ser enterrado bajo el rito del Islam.

Gragera dejó la puerta abierta, como ha hecho el PP en otras ocasiones, a que en el cementerio municipal se pueda habilitar un espacio para que los musulmanes puedan practicar allí sus enterramientos «pero no de manera exclusiva» ni separados del resto de los vecinos de la ciudad. El alcalde insistió en que se les habilitaría una parcela según sus necesidades «pero si alguien quiere enterrarse allí tendría todo el derecho». Podría ocurrir, según el alcalde, porque los cementerios municipales no son religiosos «y se entierran juntos cristianos católicos apostólicos y romanos con cristianos evangélicos y seguramente también algún judío y no ha habido nunca ningún problema». Y eso que los cementerios de Badajoz se denominan Nuestra Señora de la Soledad y de San Juan y hay capilla en el interior. «También hay iglesias que se desacralizan, se convierten en discotecas y siguen siendo iglesias, es una cuestión de nomenclatura, pero -recalcó- no son cementerios religiosos y allí se pueden enterrar personas de todas las confesiones». Son sus razones.