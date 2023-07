No ha habido gritos de alegría ni abrazos de enhorabuena compartidos entre los agraciados en el sorteo de las 65 viviendas que la Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) construirá en distintas promociones de las barriadas de San Roque y Suerte de Saavedra, para las que se han presentado nada más y nada menos de 1.447 solicitudes. No ha podido haber reacciones entre los beneficiarios porque la selección no ha sido presencial, debido precisamente a la gran cantidad de aspirantes, sino que ha tenido que hacerse en el ayuntamiento, en la sala de prensa, mediante un programa informático, ante notario, y retrasmitido en directo a través de la televisión local online.

Las 65 viviendas se encuentran repartidas entre las calles Hermanos Vidarte (34), Toledo (8), Marqués de Monsalud (7) y Juan de Ávalos (16). Son de protección oficial (VPO) de régimen especial con uno, dos, tres y cuatro dormitorios, todas ellas con opción a garaje y trastero, con precios comprendidos entre 50.000 y 120.000 euros. Dos clics han sido suficientes: el de iniciar y el de parar. El programa ha generado de forma aleatoria los números y se ha detenido en el 178 del listado de solicitantes. Este número y los 64 siguientes son los aspirantes seleccionados y a partir del 66 pasan a la lista de reserva, que seguro que correrá, según ha explicado Luis Chacón, gerente de Inmuba, dado que las circunstancias e intereses de los solicitantes pueden variar. Al sorteo ha asistido también Carlos Urueña, que es el concejal responsable de la inmobiliaria y la notaria Beatriz Alonso. Los agraciados serán llamados desde Inmuba a partir del 15 de septiembre, en grupos de 3 a 5 personas, para informarles de las promociones, plazos, precios y que cada uno, por orden, elija la vivienda que se adapta a sus necesidades. Al tratarse de VPO tienen que cumplir una serie de requisitos, como un máximo de ingresos y no ser propietarios de otra. viviendas La inversión de Inmuba es de 7,5 millones, de los que solo 6,6 son para la construcción, ha informado Urueña. En septiembre se iniciarán los trámites para la adjudicación de las obras. Los proyectos más avanzados son los de las calles Toledo y Monsalud. Estas primeras viviendas no estarán terminadas antes de 2025. Chacón ha comentado que al tratarse de VPO requieren una calificación provisional y otra definitiva y son constantemente visadas por la Junta de Extremadura.