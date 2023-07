«En una nube y emocionados», así llegaban Pepe y Adela al centro de mayores de la barriada de Santa Marina en el que se ha inaugurado, hoy, el mural de Alejandro Pajuelo que ellos protagonizan.

A la voz de «vivan los novios» el presidente de la asociación de mayores, Eladio Romero, entregaba un ramo de flores a Adela que se encontraba «feliz de estar allí» junto a todos los que de una forma u otra habían querido acompañarles. De hecho, la sesión de gimnasia que realizan todas las mañanas se trasladó al exterior para acompañar a esta singular pareja.

Toda una vida

Pepe Duarte y Adela González de 91 y 88 años respectivamente, llevan la friolera de 67 años casados. «Estoy junto a él desde que tenía 13 años», comentó Adela. Pepe ha ejercido de tesorero de la asociación de mayores durante 20 años y además es uno de los socios fundadores que vivió «con mucha alegría» la apertura del centro cívico. Hoy, esa labor que tan silenciosamente llevan tanto tiempo haciendo, ha sido reconocida. «Pepe es el que se lo merece todo por su esfuerzo y tesón, yo solo lo he acompañado y aconsejado en este camino», apuntó Adela

«Los que se lo merecen son los mayores de la ciudad, a la que queremos y le debemos nuestra vida», apuntó Pepe

Para Adela, todo esto que ha pasado ha sido «inesperado» porque «quién me iba a decir a mí que todas las fotos que nos hicimos, en las que mi marido me dio más besos que nunca, iban a terminar en esto». Pepe se sentía abrumado ante tantas muestras de cariño, ya que «todo el mundo se ha volcado con nosotros». Aunque Duarte considera que ellos no son los protagonistas, sino que los que verdaderamente «se lo merecen» son todos los mayores de la ciudad «a la que queremos y le debemos nuestra vida».

Alejandro Pajuelo ‘Chino’ ha sido el encargado de plasmar el eterno beso de este matrimonio en la fachada del centro cívico de Santa Marina. En tan solo dos semanas ha «clavado» las facciones de Pepe y Adela, que estaban encantados. «Es precioso», dijo ella sonriente. El artista afirmó que ahora lo único que siente es «satisfacción y alivio» al ver terminado un trabajo que ha disfrutado mucho. Además «es un orgullo ver las caras de alegría de la gente y deducir que les ha gustado la pintura».

En definitiva, este mural viene a reconocer el legado de los mayores en la ciudad, que encarnados en las figuras de Pepe y Adela se sienten «muy agradecidos». Para Adela esto es un signo de lo que significa el amor verdadero porque «ahora no se aguanta nada». Sin embargo, ella lo único que espera ya es tener su cabeza tal y como la tiene ahora para poder seguir queriendo a Pepe y darle, si es posible, muchos besos más.