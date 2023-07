El mago Sergio Barquilla presenta este jueves su espectáculo ‘Trazos mágicos’ en El Hospital Centro Vivo.

Este pacense conoce bien el dicho que dice que nadie es profeta en su tierra: nacido y criado en la ciudad, tuvo que marcharse a Cáceres a completar su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático. Afincado en la capital cacereña, allí ha conseguido crear tres espectáculos y poner en marcha el festival ‘Cáceres Mágico’, un ciclo que ya se ha consolidado alcanzando las cuatro ediciones. «Apenas he actuado en mi ciudad, nunca he presentado mis propios espectáculos, es una espinita que tengo clavada y que me quitaré este jueves. Esta es mi gente, aquí está mi familia. Tengo muchísimas ganas».

El show que presenta está basado en las películas de animación que le acompañaron en su infancia. «Soy un mago familiar. Me gusta mezclar edades y generaciones. Hay números en los que los padres se lo pasan muy bien y, gracias a eso, los niños disfrutan mucho. En otros momentos es al revés. Es lo bonito de este espectáculo», explica. Su formación en artes escénicas y circenses hace, además, que cada número «tenga un toque que consigue diferenciarme de otros compañeros».

Barquilla creó su primer espectáculo de magia en solitario, ‘Badidiblú, descubriendo la magia’, en 2016, cuando él tenía apenas 24 años. «Quizá por ser demasiado joven me faltaban las herramientas necesarias para poder alargar la vida de ese espectáculo pero me enseñó mucho a la hora de enfrentarme a los dos siguientes. La falta de oportunidades es, sin duda, un revulsivo para la creatividad».

El joven afirma que es posible vivir de la magia en esta tierra. «No es un camino fácil, es inestable, pero se puede», y añade que «a día de hoy las artes están muy mezcladas», lo que facilita que no le falte el trabajo: «los artistas tenemos formación en varias vertientes, no solo somos magos, actores o músicos. Somos muy completos y eso nos permite poder afrontar distintas ofertas». Así, este joven ha actuado hasta en tres ediciones en el Festival de Teatro Clásico de Mérida o durante un mes en el teatro Español con una obra de danza y teatro.

Este jueves a las 20.30 horas Barquilla descubrirá si Badajoz es una ciudad mágica. «Se que aquí la magia llena teatros, así que ojalá los pacenses vengan a disfrutar de ‘Trazos mágicos’ y se queden con ganas de volver a verme, porque seguro que volverán a tener ocasión», afirma este mago que vuelve por fin a casa con la maleta llena de pañuelos y varitas.