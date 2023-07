Su copla más conocida, ‘Maldito Carnaval’, es una oda al Carnaval de Badajoz que muchos pacenses hicieron suya. «Tan solo una cosa te pido, no me separes jamás de estos amigos», termina diciendo la pieza. No pudo ser. Los 3W se retiran.

La tristeza se apoderó de sus seguidores al conocer la noticia, que hacían llegar a los miembros del grupo centenares de mensajes pidiendo que se lo pensaran dos veces. «Es la definitiva. Fue bonito mientras duró», afirma en respuesta Paco Fernández, letrista del grupo. Este grupo debutó en el concurso de murgas de Badajoz en el año 2002 y rápidamente consiguió un nutrido grupo de fans que les ha aupado durante todos los años de su trayectoria. «Me quedo con los momentos vividos bonitos y con toda la gente que nos aprecia. Nos sentimos muy queridos por todo el público de Badajoz y de Olivenza», dice un emocionado Fernández. Habitual en la fase final del concurso desde hace años, esta murga consiguió ser la primera que, siendo de fuera de Badajoz, levantó el trofeo de campeones. Fue en el año 2011, cuando aparecieron sobre el escenario vestidos de cantantes fallecidos. «Todos los sueños que una persona puede tener en este mundo del Carnaval, créeme, los hemos cumplido». Fernández explica que la dificultad para compatibilizar la vida diaria con los ensayos es lo que hace que pongan el punto y final. «Nos hacemos mayores», dice. Fernández insiste también en que la murga no actuará como agrupación callejera, por lo que este Carnaval se ha convertido, sin saberlo, en el último en el que se pudo ver a Los 3W como formación. «Aunque ahora mismo lo estamos pasando muy mal, este es el adiós». Quedarán para siempre sus letrillas en la memoria colectiva y su nombre escrito en la historia del Carnaval de Badajoz.