La escritora Luz Milagros Moreno ha publicado su primera novela ‘La Luz de mi vida’. Una historia autobiográfica que cuenta los avatares por los que ella ha pasado a lo largo de su vida y con los que pretende ayudar a las personas que se encuentren en situaciones similares.

¿Por qué decidiste escribirla?

Al principio estaba escribiendo una historia romántica, pero estaba inconclusa, ya que tenía la trama, pero no tenía los datos suficientes para terminarla. Entonces decidí dar un giro y pensé en hacer una novela autobiográfica porque ahí si sabía todo lo necesario para hacerla, la trama y los personajes, que son ficticios para preservar la privacidad de mis seres queridos.

¿Qué historia encierra la novela?

Bueno, la novela encierra sobre todo testimonios y vivencias mías, pero también toca temas de actualidad muy importantes como son, por ejemplo el acoso escolar, que yo lo sufrí de niña, o el maltrato físico que existía antes en los colegios. Hay que destacar que como telón de fondo tiene sobre todo la historia de amor que yo contaba en la novela que quedó inconclusa, pero que está enmarcada dentro de este libro.

¿Qué significa ‘La luz de mi vida’ para ti?

Pues para mí supone un despertar porque primero me he conocido a mí misma, yo pensaba que me conocía, pero resulta que no, que me he conocido a través de la novela, ya que no solo son recuerdos míos sino también de mi familia. La novela, aunque comienza al final, desde un momento concreto de la vida adulta, después vuelve al principio, a mi niñez, parte de mi vida que no recuerdo y que ha sido aportada por mis familiares.

«La intención de la historia es ayudar a las personas que sufren una situación similar a la que cuento»

¿A quién va dirigida?

Pues la historia la escribí con la finalidad de ayudar a gente que esté pasando por los momentos de dificultad que relata la novela. La intención es que ellos puedan verse identificados con el testimonio de los personajes y así tener una luz de esperanza para seguir con su vida y no perderse en la depresión o en los síntomas de una enfermedad mental. Quiero que las personas que lean mi novela sepan que no están solas y que hay gente que lo ha vivido y lo ha superado.

¿Cómo te sientes al publicar tu primera novela?

Yo muy bien porque la verdad es que ha sido una revelación. Al principio empiezas con 30 páginas y parece que nunca vas a acabarla, ya que no sabes como seguir, ni como vas a enlazar unos capítulos con otros, pero al final resuelves todos esos inconvenientes y la obra sale a la luz.

¿Disfrutaste?

Sí, la verdad es que sí. Disfruté muchísimo.

¿Tienes alguna otra historia en mente?

Pues sí. Tengo en mente seguir con la historia romántica que dejé empezada, a ver si soy capaz de cogerle el hilo. Va a ser una trama basada en hechos reales, es decir que la historia de amor sea real, pero que a la vez no cuente hechos reales.

¿Qué le dirías a los lectores?

Que tienen que leerla, porque la historia de amor que cuenta no es un cuento de hada. Además, es gracias a ese relato por el que la protagonista puede superar todo lo anterior y hace que siga caminando hacia delante.