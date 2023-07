Esta tarde a partir de las 20.00 horas tendrá lugar en los jardines de la Residencia Universitaria de la Fundación CB la tercera edición del Rucab Fest con cinco actuaciones.

Un festival, en formato de concurso de bandas en el que participarán Nothing Perfect, Pablo & The Llama, The Black-Suited Ladies, Vicky González y Whatever. Además, esta edición contará con la participación de Claudia Franco, segunda ganadora del pasado año.

Un festival organizado en colaboración con la asociación de Artistas de la Frontera y que tiene como objetivo fomentar la difusión de la música como forma de expresión cultural y dar visibilidad a los artistas, entre otros. Asimismo, el jurado otorgará tres premios. El primero de ellos incluye junto a una dotación económica de 500 euros, la participación en el Festival Made in Badajoz.