Sin duda uno de los huesos que más va a costar roer a la primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Badajoz, Gema Cortés, va a ser el conflicto con la policía local. Ayer hubo un primer acercamiento en encuentros que mantuvo la concejala con representantes sindicales de este cuerpo (y también de los bomberos), donde el sindicato mayoritario de la policía local, Aspolobba, tuvo la ocasión de exponerle sus reivindicaciones. Cortés, además de la portavocía, lleva las delegaciones de Policía Local, Bomberos, Policía Urbana y Protección Civil.

De estas primeras reuniones no resultó ningún compromiso, según reconoció la propia concejala, que las describió después como «una primera toma de contacto en la que se han presentado las demandas y peticiones». A partir de ahora, «se escuchará y tendrá en cuenta a todas las partes». Al mismo tiempo destacó la «predisposición para trabajar». Esa fue toda su valoración. El presidente de Aspolobba, Manuel Manzano, por su parte, sí elogió que se haya dado este primer paso, que llevan esperando mucho tiempo, desde que el PP se echó atrás hace justo un año en la firma del acuerdo de equiparación salarial, una de sus principales peticiones, en la que se enmarcan todas las demás.

La reunión con los representantes sindicales de los policías se prolongó dos horas y cuarto. Estuvieron representantes de todos los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF, USO y Aspolobba). Manzano insistió en que no «les queda más remedio» que llegar a acuerdos con la policía local «porque esto es un grano que va a explotar». El problema de base es que no hay efectivos suficientes. «Si quieren mantener eso, que lo mantengan pero si lo quieren arreglar tendrán que tomar un montón de medidas, dolorosas algunas y que van a costar dinero al ayuntamiento, porque lo policías no van a trabajar gratis», manifestó el presidente de Aspolobba a la salida de la reunión.

Manzano apuntó que si no hay policías suficientes en Badajoz la culpa es exclusiva del gobierno municipal y del PP, que durante años no ha incrementado la plantilla. Desde Aspolobba piden la incorporación programática de promociones de policías de nuevo ingreso en los 4 años de legislatura «para ir intentando solucionar el problema de recursos humanos». Hasta que así sea, para que los policías se «desdoblen» tendrán que cobrar puntualmente, pues todavía les deben servicios de 2021 y 2022. Según Manzano, en el gobierno local reconocen que esta deuda existe.

En todo caso, desde este sindicato urgen «una solución global» para la policía local. Todo pivota sobre el acuerdo de equiparación salarial con la Policía Nacional, firmado en julio del año pasado, por el entonces y ahora alcalde, Ignacio Gragera, y del que posteriormente el PP se desvinculó, pero no lo suspendió, sino que anunció que lo «aplazaba», según destacó Manzano. «Ya es hora de que lo empecemos a mover», recalcó, y así se lo expresó ayer a la concejala. Mientras el equipo de gobierno no vuelva a sentarse con los policías para negociar este acuerdo «global» seguirán en sus trece y se negarán a cubrir servicios extraordinarios voluntarios, como vienen haciendo desde hace un año.

Voto de confianza

Manzano entiende que al equipo de gobierno no se le ha podido olvidar el acuerdo que firmaron, porque algunos de los concejales que entonces estaban siguen en la corporación, como el propio alcalde, Eladio Buzo y Antonio Cavacasillas «y el partido popular como aparato». Según aseguró el presidente de Aspolobba, preguntó a Gema Cortés si tienen «voluntad política» y su respuesta fue que «para ellos es prioritario arreglar el tema de policía». Lo que intuye Manzano es que la nueva concejala «quiere trabajar y solucionarlo dentro de sus posibilidades, vamos a ver qué hace». Para poder avanzar tendrá que volver a reunirse con los sindicatos de manera individual. «Ha dado el primer paso y nos parece correcto», señaló. Eso no significa que Aspolobba confíe en que el acuerdo es posible, pero al menos «le damos un punto a su favor y un voto de confianza porque se ha reunido con nosotros».

Reconocen que se les ha abierto una puerta, pues tienen una concejala a la que dirigirse, aunque desconocen con qué capacidad cuenta para negociar. A partir de ahora, lo que esperan es que se siente con cada sindicato y exponga hasta dónde están dispuestos a llegar. Al levantarse ayer de la reunión todos se pusieron a disposición de los demás. «Evidentemente la pelota está en su tejado, el movimiento se demuestra andando», insistió Manzano, quien pone en valor que haya habido este primer encuentro.