El Casco Antiguo de Badajoz podría dejar de ser Zona Saturada de Ruidos

El Ayuntamiento de Badajoz ha encargado que se estudie nuevamente la zona centro de la ciudad para determinar si continúa encontrándose en situación de saturación acústica (ZAS) o, por el contrario, ya no se dan las condiciones necesarias y quedaría liberada de las restricciones que conlleva esta declaración, entre otras, que no se concedan licencias para la ampliación, mejora o apertura de nuevos negocios que podrían ser generadores de ruido.

Fue en 2010 cuando el ayuntamiento declaró Zona Saturada por Acumulación de Ruidos el entorno de la plaza de España (San Juan, Muñoz Torrero, Meléndez Valdés, Felipe Checa y otras) por la aglomeración de locales de ocio. La decisión se adoptó por un plazo de 3 años. En 2014 impulsó un nuevo estudio del centro de la ciudad para comprobar si continuaba la saturación acústica y el resultado fue la ampliación de la zona declarada. En 2019 se confirmó nuevamente un área de extensión parecida pero no igual por otro periodo de 3 años. La vigencia concluyó en julio de 2022 cuando, por decreto de alcaldía, se ordenó la incoación de un nuevo expediente y, mientras se determinaba la posible declaración de Zona de Protección Acústica Especial, se adoptaron medidas provisionales que flexibilizaron la zona declarada para permitir la concesión de nuevas licencias y la ampliación y mejora de negocios existentes (restaurantes, cafeterías, heladerías ...), salvo salas de fiesta, discotecas, cafés-concierto, cafés-teatro y similares que generan un ruido excesivo por las noches. Fruto de esta decisión se ha podido ampliar, por ejemplo, el Pepe Jerez y han abierto más negocios y otros que están en proyecto y que se podrán beneficiar si se quita la Zona Saturada de Ruidos para bares y restaurantes, según confirma el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña.

Lo que ha encargado el ayuntamiento es realizar un nuevo estudio técnico con mediciones in situ (durante 4 meses con un presupuesto de 15.000 euros) para comprobar si hay que volver a declarar la Zona Saturada de Ruidos o eliminarla. A priori, Urueña apunta que cuando se declaró inicialmente había más locales de ocio en el Casco Antiguo, pero buena parte del público se ha desplazado a los bares del río. «Entendemos que eso se modificará», aduce La normativa anterior establecía un radio de 200 metros desde el origen de ruido y abarcaba manzanas completas aunque solo estuviesen afectadas parcialmente, «lo que no tenía mucho sentido», pues el resultado fue que la protección abarcaba lugares muy alejados de los núcleos emisores. Esto se va a modificar. Además, hay calles que originariamente se consideraron más «problemáticas» donde ya no hay bares, como ocurrió en las que bajan a la plaza de San Andrés y en San Juan. «Entendemos que estas zonas ya no tienen que ser saturadas de ruidos».

El concejal recuerda que después del verano pretenden aprobar la ordenanza de ruidos, que es más «restrictiva» y prevé una mayor vigilancia. Reconoce asimismo Urueña que la zona acústicamente saturada afecta a áreas sin ruido como San Agustín o el Campillo. Ya se quitó provisionalmente hace un año y cuando se acometa este estudio se verá si esta decisión es definitiva. Eso sí, en las calles donde haya ruido (la ley establece distintos grados) se seguirá prohibiendo que abran nuevos establecimientos. La adjudicataria del estudio, además de revisar el área afectada por las sucesivas declaraciones ZAS elaborará un plan zonal específico y, en caso de que la protección no continúe, servirá de guía para mantener en el tiempo la situación acústica favorable en este entorno.