El Ayuntamiento de Badajoz recurre la deuda que la Seguridad Social le exige de Adeba

El Ayuntamiento de Badajoz ha acudido a los tribunales para no tener que abonar más de 438.000 euros que la Seguridad Social le exige por la deuda que acumuló la Asociación de Desempleados de Badajoz (Adeba) por sus trabajadores cuando gestionaba aparcamientos en terrenos municipales, mediante un convenio que precisamente rompió el ayuntamiento en marzo de 2021 al ser conocedor de que Adeba incumplía sus deberes con la Seguridad Social.

Todos los trabajadores de Adeba fueron despedidos y la asociación ya ha desaparecido. Durante 24 años Adeba estuvo explotando aparcamientos en superficie en distintas ubicaciones gracias a un convenio con el ayuntamiento, en concreto el de la calle Stadium, también el solar de la calle Santo Domingo con Prim, Hermanos Merino y Joaquín Costa. Además, junto al hospital Perpetuo Socorro, en este caso en suelo del Servicio Extremeño de Salud (SES). La ruptura del convenio por parte del ayuntamiento llevó a Adeba a acudir a los tribunales, que no le han dado la razón, a pesar de que ha llegado hasta el Supremo, que ha inadmitido su recurso, según informó ayer este diario.

El alcalde pacense, Ignacio Gragera, ha confirmado este viernes que han presentado un recurso ante el juzgado de lo contencioso tras agotar la vía administrativa para no pagar esta deuda y para la que, sin embargo, van a reservar una partida a través de una modificación presupuestaria, que mañana viernes se llevará a la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio. Gragera ha explicado que al tratarse de una deuda con la Seguridad Social, el ayuntamiento debe tener la previsión del gasto aunque esté judicializado, pendiente de que les remitan el expediente administrativo para poder interponer definitivamente el recurso.

El ayuntamiento no está de acuerdo con la resolución de la Seguridad Social porque, según el alcalde, el consistorio no debe hacer frente a una deuda que mantenía una empresa o una asociación. La reclamación llegó "hace unos meses" y se han ido agotando los trámites administrativos hasta ahora, que es cuando se ha interpuesto ya el recurso contencioso-administrativo frente a la resolución definitiva de la Seguridad Social. Aunque el ayuntamiento consigne los fondos, va a solicitar a traves de una medida cautelar o un aplazamiento o la prestación de una garantía no tener que afrontar este gasto, pero debe disponer o ternerlo previsto por si después hay una imputación de esta deuda "que obviamente nosotros no compartimos y por la cual vamos a luchar y pelear para defender las arcas públicas".

En cuanto a los motivos que esgrime la Seguridad Social, según establece su resolución, se ha estado realizando una actividad empresarial en la que el que prestaba el servicio no ha estado haciendo frente a las cuotas de abono de la Seguridad Social y como el ayuntamiento -y otras administraciones que también cedieron en uso terrenos para usarlos como aparcamientos- han "permitido y consentido" esta actividad, deben pagar sus incumplimientos. "No estamos de acuerdo, no somos responsables, no es una situación que compartamos y por tanto la hemos recurrido judicialmente", ha insistido el alcalde.

A Gragera le resulta además "curioso" que se reclame al ayuntamiento solo "una parte" de la deuda de Adeba, porque es la que corresponde a los trabajadores adscritos a una serie de solares que cedió el ayuntamiento pero la Seguridad Social "no es capaz" de identificar en su resolución a estos trabajadores. De ahí que en el ayuntamiento entiendan que "si no hay una imputación ni siquiera una identificación de los trabajadores porque no saben donde prestaron esos servicios, obviamente el ayuntamiento no puede asumir la deuda de unos particulares que en este caso los principales perjudicados son los trabajadores pero también el ayuntamiento, los primeros porque han prestado su servicio y su empresa no les ha cotizado la Seguridad Social , una cuestión que es absolutamente gravísima, sino que además el ayuntamiento no puede subsanar esta situación a costa del erario público, porque ni siquiera la empresa tenía ese control".

Vive el Verano

Gragera ha realizado estas declaraciones durante su visita a los talleres infantiles que se desarrollan desde el pasado lune en el parque de La Legión dentro de las actividades del programa de ocio 'Vive el Verano. Este programa se trasladará posteriorlamente al parque de San Fernando y, por último, a la plaza de La Molineta, en Valdepasillas, en agosto. Según los datos del alcalde, que ha comparecido acompañado de la concejala de Juventud, Mariema Seck, desde el lunes han pasado por estos talleres más de un millar de niños. Como principal novedad en esta edición, se han rescatado los actividades en el parque de la margen derecha del Guadiana las noches de los fines de semana (de 20.30 a 22.30, de viernes a domingo).