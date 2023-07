Con una sonrisa de oreja a oreja e interpretando una de sus mejores canciones, Carmen Torrado esperaba en la capilla de la residencia Puente Real 2 de Badajoz.

Para ella y para Mari Carmen Carroza, su hija, hoy no es un día cualquiera. Aunque madre e hija se ven casi todos los días, la tarde fue distinta porque era la primera vez que se veían las caras libres de mascarillas. Sin una mesa de por medio, tres años después consiguieron darse un abrazo que nunca olvidarán. «Hemos pasado unos años muy duros», reconoció Carroza, ya que su madre estaba acostumbrada a verla a ella y a sus hermanos todos los días y «que nos aislaran así, tan de repente fue un golpe muy fuerte».

El beso entre las dos fue el momento álgido de la tarde. Carmen madre no podía ocultar su alegría, tanta era que hasta se animó a cantar una canción. Ha pasado mucho tiempo sin ver la cara de su hija.

La hija se reafirma. «Ha sido todo un alivio poder entrar sin mascarilla al centro, aunque siempre es necesario mantener ciertas precauciones. Pero es toda una alegría que por fin mi madre pueda verme la cara al completo. Yo pensaba que este día no iba a llegar nunca», dijo emocionada.

Un bonito y raro día

Desde la dirección de la residencia también celebran este día. «Han sido tiempos de vaivenes emocionales y de no saber que hacer porque los residentes necesitaban ver a sus familias», apuntó Gracia Ramiro, directora de la residencia.

La anécdota de la jornada la protagonizaron algunos trabajadores: «No conoces a la gente con la que llevas trabajando tanto tiempo», decía entre risas Ramiro. La directora aseguraba que tuvo que pensárselo dos veces antes de saludar a varias de sus compañeras porque no les ponía cara, aunque ella no es la única protagonista de esta situación: una abuela no conocía a su nieta cuando fue a verla desprovista de la mascarilla: «Le costó un rato, pero a final se dio cuenta», señaló entre risas.

En la residencia también celebran la eliminación de todas las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. «Aunque parezca descabellado nosotros teníamos que seguir aislando a los positivos en covid-19, ahora ya tenemos un protocolo interno más suavizado», explicó la directora. «Las personas mayores necesitan de la alegría que le transmiten sus familiares, para ellos es una terapia natural maravillosa, solo hay que ver y escuchar a Carmen para darse cuenta», señaló Ramiro.

«Antes cruzábamos miradas y ahora cruzamos sonrisas. A mi me da mucha alegría», dice Mari Carmen Carroza, pero «para mi madre ha sido una carga de energía abismal».

Carmen, con uno de sus mejores vestidos y peinada para la ocasión, sacó su gran sonrisa a pasear para ir a merendar con su hija y celebrar cara a cara, por fin, el final de un ciclo.