El mensaje de una pancarta ha provocado este martes que los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz hayan marcado distancias respecto al equipo de gobierno en el minuto de silencio convocado al mediodía ante la fachada del consistorio contra el último asesinato machista. La última víctima de violencia de género en España ha sido una mujer de origen chino, Zhen Jiang, de 47 años, que murió el sábado a manos de su pareja en el bar que ambos regentaban en Pamplona. Los concejales de Vox en Badajoz han acudido a la convocatoria pero se han colocado distanciados, para no vincularse a la frase que recogía el cartel que presidía la concentración, en el que se podía leer 'No más violencia contra las mujeres. Tolerancia cero', junto a los hashtag 'ni una menos', basta ya' y 'el machismo mata'.

En el minuto de silencio han estado además de buena parte del equipo de gobierno municipal (del PP) y varios trabajadores del ayuntamiento, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, y otro de sus concejales, Carlos Pérez. Ha faltado el tercer concejal de la formación de Santiago Abascal, que por motivos laborales no podía estar en el consistorio. "Nosotros -ha manifestado Amarilla- vamos a estar en todo lo que se convoque contra cualquier tipo de violencia, porque es uno de los puntos más importantes de nuestro programa electoral, salvo cuando haya alguna pancarta que aluda a apelativos o adjetivos de los que estamos en contra, como 'de género' o 'machista'".

Según el portavoz de Vox, han participado porque han sido convocados como corporación municipal, "pero no estamos de acuerdo con el mensaje de la pancarta, si no estaríamos juntos". Amarilla, como lo hace el partido al que pertence, entiende que la violencia no se circunscribe a la mujer como víctima sino que ocurre en el ámbito familiar. "Cualquier víctima merece el mismo respeto, sea hombre, mujer, niño o anciano", ha recalcado. En esta formación denuncian que "esta lacra sigue estando ahí después de haber invertido miles de millones de dinero público porque estas desgracias sigen existiendo, el sistema no funciona y habría que pensar otra manera de abordarlo, quizá desde el punto de vista interfamiliar para proteger a todas las víctimas". Aunque el portavoz reconoce que "desgraciadamente se producen más muertes de mujeres, nosotros estamos en contra de cualquier tiempo de violencia en ese ámbito, todas las víctimas deben de ser protegidas en igualdad de condiciones".

A la concentración no ha acudido ningún concejal del PSOE, cuyo grupo decidió en la legislatura pasada desvincularse de estas convocatorias del ayuntamiento por la presencia, en aquel momento, del concejal de Vox Alejandro Vélez, que empezó acudiendo con un pancarta en la que reclamaba una ley de violencia intrafamiliar, recursos para las víctimas y "no para chiringuitos ideológicos" y "endurecimiento de las penas por agresión sexual". Vélez, que formaba parte del equipo de gobierno con el PP y Cs, se marchó de la formación de ultraderecha y pasó a ser concejal no adscrito, pero los concejales socialistas no volvieron a participar en ninguna de las concentraciones que se convocan en el ayuntamiento pacense cuando ocurre algún asesinato machista y sí lo hacen en los minutos de silecio que organiza la Delegación del Gobierno en Extremadura que, en este último asesinato, se convocó ayer y sí estuvieron presentes concejales del PSOE.