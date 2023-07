El día comienza con un desayuno. Cuanto terminan, los niños pasan «obligatoriamente por un ratito» de refuerzo educativo y, al acabar las tareas, ponen rumbo a actividades propias del verano: visitan ‘Vive el verano’, hacen uso de la piscina de la RUCAB que les cede Fundación CB o realizan actividades lúdicas en el colegio Santa Engracia, que abre sus puertas para ellos. Antes de irse, almuerzan juntos en el centro social. «A las 14.15 están ya comidos y rumbo a casa», dice Manuel Alvez, educador.

Esta es la rutina de los niños del centro social El Gurugú. Un año más, la institución organiza este ‘stage’ de verano para los niños del barrio. El programa da cabida a todo aquel que necesite hacer uso de él. «Tenemos apuntados a 60 niños este año. Como se van de vacaciones no siempre coinciden todos. Hoy, por ejemplo, tenemos más de 30», explica Alvez. El más pequeño tiene 5 años y el mayor, 18.

Este programa es la extensión del que durante todo el año desarrolla el centro social en sus instalaciones a través del cual dan el apoyo necesario a los vecinos del barrio. Así, ocupándose de los más pequeños, hay cinco personas durante todo el curso - tres titulados en educación y dos monitores de ocio y tiempo libre -. En verano, como todo se magnifica, cuentan con el voluntariado del grupo scout de la barriada y al equipo se unen una cocinera y un ayudante de cocina.

El primer día

Ayer dió comienzo esta nueva edición y, para celebrarlo, los niños pudieron disfrutar de una mañana con piscinas, castillos hinchables pasados por agua, rocódromo y tirolina. «Me lo paso fenomenal, vengo todos los años», decía Andrés, uno de los niños asistentes.

Selenia Barriga, con 15 años, es una de las más mayores de este verano. «Me gusta venir porque además de pasármelo bien, conozco a otra gente con la que normalmente no tengo contacto». Esta adolescente pone en valor que «aquí me ayudan a hacer tareas y me intentan enseñar cosas que no aprendo en el instituto, nos hacen comprender cosas. Es la forma perfecta de aprender y pasarlo bien», afirma.

Andrea Pozo tiene 9 años «a punto de cumplir 10», explicaba. Aún chorreando, la pequeña exclamaba que «he disfrtado muchísimo con el agua, ¡ha estado chulísimo!». Andrea lo tiene muy claro: viene a esta suerte de campamento «para aprender un poquito más de los demás y de mí. Quiero hacer muchas tareas, aprender y ser alguien el día de mañana».

Ambas destacan la buena relación que tienen con los monitores porque, dicen, les acompañan durante todo el año y ahora también. Tanto es así que parece que no les pese hacer deberes en pleno mes de julio. «Llevo cinco años viniendo en verano y luego durante el curso... ¡y los que seguiré!», defiende Selenia.

Llega la hora de comer, el calor aprieta aunque los pequeños parecen acusarlo menos que los adultos porque aún están empapados. Se sientan en los pupitres del centro, ahora convertidos en comedor. Hoy toca arroz a la cubana y sandía. Comparten mesa y ríen juntos. Después, cogen las mochilas, se despiden y se van a casa. Mañana será otro día.